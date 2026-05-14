Nava MV Hondius, la bordul căreia a izbucnit o epidemie de hantavirus soldată cu trei morţi, a plecat din Ushuaia la 1 aprilie, având la bord un olandez care a fost primul care a prezentat simptome de hantavirus.

„Ideea este să prelevăm probe (de la rozătoare) săptămâna viitoare”, a declarat presei din Ushuaia directorul departamentului de epidemiologie al provinciei Tierra del Fuego, Juan Petrina, fără a preciza câte rozătoare vor trebui capturate.

Cercetătorii pregătesc noi analize

După analize, „se presupune că rezultatele ar trebui să fie gata în patru săptămâni”, a adăugat el.

Toate cazurile de contact din Franţa, pasageri ai navei MV Hondius sau identificaţi după ce au zburat cu o persoană infectată cu hantavirus, au fost testate negativ pentru virus, a anunţat joi ministrul sănătăţii. Este vorba despre 26 de persoane. Toate sunt asimptomatice, dar rămân în izolare strictă.

„Ca măsură de precauţie în faţa unei boli a cărei letalitate este estimată între 30 şi 40% şi a unei perioade de incubaţie îndelungate”, aceste 26 de persoane sunt „toate plasate în izolare spitalicească” şi „vor continua să fie monitorizate medical şi testate de 3 ori pe săptămână”, a precizat Stéphanie Rist, ministrul sănătăţii.

Aceste 26 de persoane pot încă dezvolta virusul dacă sunt purtătoare, virusul având o durată maximă de incubaţie estimată la 42 de zile. Însă testele negative confirmă că virusul nu s-a dezvoltat la ele până în prezent şi indică, în stadiul actual al cunoştinţelor, că acestea nu au fost niciodată contagioase.

„Este o veste foarte bună”, a declarat pentru AFP Karine Lacombe, şefa secţiei de boli infecţioase şi tropicale de la spitalul Saint-Antoine (Paris).

Specialiștii transmit un mesaj optimist

„Chiar dacă ar fi să devină „pozitive” mai târziu, ele nu au putut contamina pe nimeni înainte”, a explicat medicul. Şi având în vedere că „în prezent sunt toate izolate”, ele nu vor transmite virusul dacă vor dezvolta vreodată boala, a adăugat ea.

Cele 26 de persoane de contact au fost internate în diferite spitale din Franţa. Opt dintre ele au zburat, pe 25 aprilie, de la Sainte-Hélène spre Johannesburg, în acelaşi avion cu o pasageră olandeză de pe nava Hondius, purtătoare a virusului.

Alte 14 cazuri de contact s-au îmbarcat în avionul care făcea legătura între Johannesburg şi Amsterdam, pe care pasagera olandeză încercase să-l ia fără succes.

Cinci pasageri de pe nava Hondius sunt, de asemenea, internaţi la spitalul Bichat din Paris. Patru dintre ei se simt bine şi au fost testaţi negativ, dar o femeie a dezvoltat virusul şi se află la terapie intensivă, în stare gravă.

O pacientă rămâne în stare gravă

Cei cinci pasageri au fost repatriaţi cu un avion sanitar special din Insulele Canare, unde nava Hondius a debarcat toţi pasagerii.

În timp ce Franţa a solicitat o „coordonare mai strânsă” a protocoalelor sanitare în ţările Uniunii Europene, preşedinţia cipriotă a Consiliului UE a anunţat joi consolidarea mecanismului său de schimb de informaţii între cele 27 de state membre.

Conform datelor disponibile până în prezent, UE consideră că riscul pentru populaţia generală din Europa „este foarte scăzut”, a adăugat preşedinţia cipriotă, în special datorită „măsurilor adecvate de prevenire şi control al infecţiilor”.

Șase pasaheri ai navei ajung în Australia

Pe de altă parte, şase pasageri ai navei MV Hondius, toţi testaţi negativ, sunt în curs de repatriere în Australia după ce au petrecut câteva zile în Olanda.

Este vorba de patru australieni, un britanic care locuieşte în Australia şi un neozeelandez, toţi „în stare bună de sănătate” şi „asimptomatici”, care iniţial trebuiau să se îndrepte direct spre Australia după ce au debarcat de pe vasul de croazieră, dar care a trebuit să fie duşi în Olanda din cauza unei probleme la avionul lor.

Conform imaginilor difuzate de AFP, avionul a decolat în cursul dimineţii de pe aeroportul din Eindhoven. Aceştia erau aşteptaţi la Perth, unde vor fi plasaţi în carantină pentru cel puţin trei săptămâni.