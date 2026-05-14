„La data de 14 mai 2026, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au reţinut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală", a transmis, joi seară, IPJ Timiş.

Instituţia a precizat că, la data de 07.05.2026, bărbatul ar fi pătruns în locuinţa unei tinere de 19 ani şi ar fi exercitat asupra acesteia acte de natură sexuală.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că victima este fiica unor cunoştinţe ale agresorului.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Faţă de acesta, instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

„Menţionăm că bărbatul este încadrat ca agent şef de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş se delimitează ferm de orice comportament care contravine normelor legale şi principiilor profesionale", a mai precizat IPJ Timiş.