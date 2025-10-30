Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani

Stiri externe
30-10-2025 | 10:38
salariu

Guvernul german a aprobat cea mai mare creștere a salariului minim din ultimii 10 ani, însă sub nivelul dorit de Partidul Social Democrat (SPD), membru al coaliției de guvernare, transmite AFP.

autor
Aura Trif

În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro la începutul lui 2026, iar la 1 ianuarie 2027 la 14,60 euro - o creştere totală cu 13,9%.

Potrivit Ministerului german al Muncii, aproximativ şase milioane de muncitori urmează să beneficieze de această creştere.

Guvernul a dat curs miercuri unor recomandări formulate în iunie de către o Comisie independente din care fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi salariaţilor.

Această creştere este uşor mai mică decât cea promovată de către SPD, care face parte din coliţia aflată la putere a cancelarului conservator Friedrich Merz.

Citește și
carabinieri supercar
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp

Al patrulea cel mai mare salariu minim din UE

SPD voia o creştere a salariului minim la 15 euro încă din 2026.

Potrivit Oficului de Statistică german (Destatis), salariul minim german este în prezent al patrulea cel mai mare în Uniunea Europeană (UE), după Luxemburg, Irlanda şi Olanda.

În 2022 fostul cancelar SPD Olaf Scholz a ocolit această comisie şi a crescut salariul minim peste recomandările acesteia.

Guvernul conservator condus de către conservatoarea Angela Merkel, susţinută atunci de o mare coaliţie cu SPD, a decis în vara lui 2014 să introducă un salariu minim în Germania.

Acesta a intrat pentru prima oară în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi a fost stabilit iniţial la 8,50 euro brut pe oră.

La acea vreme aceasta era o mică revoluţie, deoarece Germania avea o tradiţie socială bine ancorată în neamestecul puterii publice în relaţiile salariale.

SPD a reuşit să convingă Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) a Angelei Merkel de temeiul solid al acestei măsuri, în numele justiţiei sociale şi împotriva dezvoltării unui sector larg al salariilor mici.

În România, subiectul creșterii salariului minim este în ultimele zile dezbătut în spațiul public și în coaliția de guvernare. Guvernul a amânat, deocamdată, luarea unei decizii privitoare la salariul minim pe economie. Sindicatele vor să-l crească de anul viitor, patronatele susțin înghețarea la nivelul de acum.

Salariul minim în România

România a transpus directiva europeană privind salariul minim, iar din formula de calcul ar reieși ca majorarea să fie de la 4.050 de lei brut, în prezent, la 4325 de lei, potrivit sindicatelor. Fără facilitatea fiscală de acum, care lasă netaxați 300 de lei, netul ar urca cu 42 de lei.

În prezent, 800.000 de români sunt plătiți cu salariul minim, încă 1 milion primesc până la 4.325 de leibrut. Majoritatea lucrează la privat.

Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ilie Bolojan s-a exprimat în cadrul discuțiilor pentru înghețarea salariului minim, dar o decizie a fost amânată până la finele lunii viitoare.

Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.

Canalele de Whatsapp, capcane pentru cei mici. Aparent inofensive, pot pune în pericol siguranța copiilor

Sursa: News.ro

Etichete: germania, crestere, majorare, salariul minim,

Dată publicare: 30-10-2025 10:07

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Cât a ajuns să plătească un neamț la întreținere față de perioada anterioară războiului din Ucraina, pentru un apartament
Stiri actuale
Cât a ajuns să plătească un neamț la întreținere față de perioada anterioară războiului din Ucraina, pentru un apartament

Creșterea prețurilor la gaze în Germania, țară care a oprit achizițiile de gaz natural din Rusia în urma războiului în Ucraina, a forțat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire.

O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
Stiri Diverse
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp

Un supercar Pagani Zonda Tricolore de 12 milioane de euro a fost confiscat de Carabinieri la un dealer din Milano, suspectat de vânzare ilegală. Această mașină există doar în trei exemplare în toată lumea.

Un șofer care a plecat cu camionul plin din România a ajuns cu el în Germania fără marfă, după 5 zile
Stiri externe
Un șofer care a plecat cu camionul plin din România a ajuns cu el în Germania fără marfă, după 5 zile

Vineri, Poliția din Leipzig a fost alertată cu privire la furtul a câteva sute de anvelope auto fără jante. Un purtător de cuvânt al poliției a anunțat acest lucru duminică dimineață.  

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani
3 pacient spital medici
Shutterstock
Stiri Sanatate
Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28