Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani

Guvernul german a aprobat cea mai mare creștere a salariului minim din ultimii 10 ani, însă sub nivelul dorit de Partidul Social Democrat (SPD), membru al coaliției de guvernare, transmite AFP.

În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro la începutul lui 2026, iar la 1 ianuarie 2027 la 14,60 euro - o creştere totală cu 13,9%.

Potrivit Ministerului german al Muncii, aproximativ şase milioane de muncitori urmează să beneficieze de această creştere.

Guvernul a dat curs miercuri unor recomandări formulate în iunie de către o Comisie independente din care fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi salariaţilor.

Această creştere este uşor mai mică decât cea promovată de către SPD, care face parte din coliţia aflată la putere a cancelarului conservator Friedrich Merz.

Al patrulea cel mai mare salariu minim din UE

SPD voia o creştere a salariului minim la 15 euro încă din 2026.

Potrivit Oficului de Statistică german (Destatis), salariul minim german este în prezent al patrulea cel mai mare în Uniunea Europeană (UE), după Luxemburg, Irlanda şi Olanda.

În 2022 fostul cancelar SPD Olaf Scholz a ocolit această comisie şi a crescut salariul minim peste recomandările acesteia.

Guvernul conservator condus de către conservatoarea Angela Merkel, susţinută atunci de o mare coaliţie cu SPD, a decis în vara lui 2014 să introducă un salariu minim în Germania.

Acesta a intrat pentru prima oară în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi a fost stabilit iniţial la 8,50 euro brut pe oră.

La acea vreme aceasta era o mică revoluţie, deoarece Germania avea o tradiţie socială bine ancorată în neamestecul puterii publice în relaţiile salariale.

SPD a reuşit să convingă Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) a Angelei Merkel de temeiul solid al acestei măsuri, în numele justiţiei sociale şi împotriva dezvoltării unui sector larg al salariilor mici.

În România, subiectul creșterii salariului minim este în ultimele zile dezbătut în spațiul public și în coaliția de guvernare. Guvernul a amânat, deocamdată, luarea unei decizii privitoare la salariul minim pe economie. Sindicatele vor să-l crească de anul viitor, patronatele susțin înghețarea la nivelul de acum.

Salariul minim în România

România a transpus directiva europeană privind salariul minim, iar din formula de calcul ar reieși ca majorarea să fie de la 4.050 de lei brut, în prezent, la 4325 de lei, potrivit sindicatelor. Fără facilitatea fiscală de acum, care lasă netaxați 300 de lei, netul ar urca cu 42 de lei.

În prezent, 800.000 de români sunt plătiți cu salariul minim, încă 1 milion primesc până la 4.325 de leibrut. Majoritatea lucrează la privat.

Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ilie Bolojan s-a exprimat în cadrul discuțiilor pentru înghețarea salariului minim, dar o decizie a fost amânată până la finele lunii viitoare.

Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.

