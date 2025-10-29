Prezent la tripartita cu sindicatele și patronatele, Bolojan a reamintit că salariile bugetarilor rămân înghețate și în 2026

29-10-2025 | 19:44
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Bogdan Buda

Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare.

autor
Claudia Alionescu

Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest şi a arătat că înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii.

”Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat, astăzi, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan. Prim-ministrul a reamintit celor prezenţi motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an”, arată Guvernul într-un comunicat.

Executivul arată că, de asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că ”înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative şi mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creşterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuţii, indemnizaţii, grile, sporuri, plafonări şi alocaţii”.

”Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creştere a salariului minim va antrena automat o creştere a mai multor salarii din sectorul public, creştere pe care România nu şi-o permite anul viitor. Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creştere a productivităţii muncii duce la un plus de inflaţie, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, arată comunicatul.

Guvernul mai transmite că există diferenţe de salarizare şi între regiuni şi judeţe şi o creştere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural şi în oraşele mici.

”Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an. Consultările vor continua şi luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârşitul lunii noiembrie”, anunţă Executivul.

Sursa: News.ro

29-10-2025 19:31

