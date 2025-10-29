Cât a ajuns să plătească un neamț la întreținere față de perioada anterioară războiului din Ucraina, pentru un apartament

29-10-2025 | 20:29
Creșterea prețurilor la gaze în Germania, țară care a oprit achizițiile de gaz natural din Rusia în urma războiului în Ucraina, a forțat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire.

Mihai Niculescu

Potrivit asociației administratorilor imobiliari din Germania, costul mediu al încălzirii unui apartament cu o suprafață de 70 de metri pătrați este anul acesta de 1.180 de euro, cu 15% mai mult față de 2024relatează miercuri agenția EFE, preluată de Agerpres.

Această creștere a fost menționată în cel mai recent studiu efectuat de firma germană de servicii energetice și măsurare a consumului Techem, studiu elaborat pe baza datelor de consum din aproximativ 100.000 de clădiri rezidențiale.

Potrivit acestor date, costul încălzirii locuințelor în Germania a crescut cu 82% față de 2021, anul anterior declanșării războiului în Ucraina.

Tranziția energetică încă nu reduce costurile

Eforturile guvernului german de a impulsiona energiile regenerabile încă nu s-au tradus într-o reducere a facturilor la încălzire, mai ales că în Germania majoritatea locuințelor folosesc încălzirea pe gaz.

În anul 2020 circa 55% din importurile de gaze ale Germaniei au provenit din Rusia. Începând din 2022, odată cu invazia rusă în Ucraina și cu demersurile susținătorilor europeni ai acesteia de a diminua importurile de energie rusească, Germania și-a sporit achizițiile de gaz din alte surse, iar din septembrie același an a fost nevoită să înceteze complet importul de gaz rusesc prin gazoductele Nord Stream 1 și 2, după ce acestea au fost avariate în urma unor explozii subacvatice.

Sabotajul Nord Stream

După acest sabotaj, anchete judiciare au fost deschise de Germania, Suedia și Danemarca. Anchetele au fost închise în cele două țări scandinave în 2024, dar ancheta germană a identificat o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbați și o femeie ca participanți la sabotaj, care conform Parchetului german a fost efectuat prin plasarea de explozivi pe conducte de către scafandri.

Deși un tronson al Nord Stream 2 mai poate fi folosit - celelalte necesitând reparații complexe - și Rusia a propus Germaniei să-i livreze gaz prin acesta, Berlinul a refuzat, invocând invazia rusă în Ucraina și noua politică a UE de reducere a importurilor de gaze naturale rusești.

Factorul principal al scumpirii și sursele de aprovizionare

Schimbarea surselor de aprovizionare cu gaze este principalul factor care explică creșterea prețurilor la încălzire în Germania, dar și în alte țări europene, explică Andreas Fischer, expert în chestiuni energetice la Institutul German de Economie (IW).

„Gazul s-a scumpit. Se știa deja că aprovizionarea va deveni ceva mai costisitoare, întrucât anterior (invaziei ruse în Ucraina) provenea în principal din gazul (rusesc) livrat prin conducte, dar ne-am regăsit într-o situație de criză", mai remarcă Fischer.

În prezent, Norvegia este principalul furnizor de gaze naturale al Germaniei, cu aproximativ 48% din importuri anul acesta. Alte surse de aprovizionare sunt Olanda sau Belgia, dar și SUA cu gazele naturale lichefiate (GNL). Aduse cu nave transportatoare de gaz, acestea din urmă sunt mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-10-2025 20:09

