Mica victorie obținută în stradă de sindicaliști, în timp ce la Guvern se dezbătea salariul minim: 10 lei

Guvernul a amânat, deocamdată, luarea unei decizii privitoare la salariul minim pe economie. Sindicatele vor să-l crească de anul viitor, patronatele susțin înghețarea la nivelul de acum.

Executivul a anunțat că va mai studia consecințele acestei măsuri.

Sindicaliștii au plecat, totuși, de la guvern cu o victorie, valoarea tichetului de masă va crește cu 10 lei. În strada erau mii de angajați din poliție, sănătate și administrație.

Câteva mii de angajați - din poliție, silvicultură, administrație, educație și sănătate - au protestat în fața Guvernului.

Sindicalist Sanitas: „Suntem foarte nemulțumiți, ne dorim indexarea anuală a veniturilor salariale cu rata inflației.”

Corespondent PROTV: „Sunt nemulţumiţi de măsurile anunțate pentru final de an, spun că nu vor reduceri de posturi, reduceri de sporuri sau de salarii".

În timp ce protestatarii scandau, premierul Ilie Bolojan, ministrul finanțelor și reprezentanți din sindicate și patronate au discutat despre salariul minim pe economie.

Grigore Mare, vicepreședinte Blocul Național Sindical: „Avem o directivă europeană care ne spune cum să calculăm salariul minim. Este o normalitate, dacă vrei să menții ritmul de dezvoltare și de nivel de trai la nivelul UE.”

Roxana Mânzatu, vicepreședinte CE: „Vom vedea care este potenţialul risc de infringement şi pentru România şi pentru alte state, pentru că încă o dată nu au transpus toate statele membre.”

Formula de calcul a salariului minim

România a transpus directiva europeană privind salariul minim, iar din formula de calcul ar reieși ca majorarea să fie de la 4.050 de lei brut, în prezent, la 4325 de lei, potrivit sindicatelor. Fără facilitatea fiscală de acum, care lasă netaxați 300 de lei, netul ar urca cu 42 de lei.

În prezent, 800.000 de români sunt plătiți cu salariul minim, încă 1 milion primesc până la 4.325 de lei brut. Majoritatea lucrează la privat.

Reprezentanții firmelor mici și mijlocii spun că nu-și permit să dea salarii mai mari.

Florin Jianu, președintele Consiliului IMM-urilor: „Trei din zece IMM-uri ne-au spus că s-ar putea să aibă loc disponibilizări de până la 7-9 persoane, vorbim de microîntreprinderi şi întreprinderi mici. Scad sectoare de activitate - comerţul, industria - scad toate.”

Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ilie Bolojan s-a exprimat în cadrul discuțiilor pentru înghețarea salariului minim, dar o decizie a fost amânată până la finele lunii viitoare.

Totuși, sindicatele și patronatele s-au înțeles asupra creșterii valorii tichetelor de masă, de la 40 de lei în prezent, la 50 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













