O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp

Stiri Diverse
29-10-2025 | 10:07
carabinieri supercar
Carabinieri Milano

Un supercar Pagani Zonda Tricolore de 12 milioane de euro a fost confiscat de Carabinieri la un dealer din Milano, suspectat de vânzare ilegală. Această mașină există doar în trei exemplare în toată lumea.

autor
Aura Trif

Mașina - capabilă să depășească 300 km/h - a fost descoperită recent la un dealer din Milano, ca urmare a unui raport depus de un tehnician angajat de o companie din Nürnberg, care o căuta după o plângere depusă în Germania pe 23 octombrie, relatează ANSA.

Mașina fusese închiriată pe baza unui contract de leasing pe termen lung, dar utilizatorul a încetat să mai plătească ratele în ultimele șase luni.

Ulterior, mașina a fost vândută unei companii din Milano și a rămas în custodia dealerului. Vehiculul a fost confiscat, în acord cu Autoritatea Judiciară din Milano, pentru a se stabili eventualele răspunderi penale. 

Virozele din primii ani, benefice pentru imunitate. „Nu stimulați imunitatea copiilor cu medicamente”

Sursa: ANSA

Etichete: italia, carabinieri, supercar,

Dată publicare: 29-10-2025 09:10

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Trei români au furat mii de colete în Italia, cu aparatură scumpă pentru clienți din toată Europa. Cum s-au dat de gol
Stiri externe
Trei români au furat mii de colete în Italia, cu aparatură scumpă pentru clienți din toată Europa. Cum s-au dat de gol

Este anchetă în Italia, după ce trei români au furat peste 2.000 de colete de la o mare companie de comerț online. Indivizii au fost prinși, din întâmplare, chiar în timp ce depozitau marfa în zona provinciei Milano și riscă acum ani grei de închisoare.  

Bologna – ghid complet de călătorie. Atracții turistice, gastronomie, universitate și experiențe culturale în Italia
Stiri Turism
Bologna – ghid complet de călătorie. Atracții turistice, gastronomie, universitate și experiențe culturale în Italia

Bologna, unul dintre cele mai vibrante orașe ale Italiei, îmbină perfect farmecul medieval cu energia unui centru universitar renumit. Orașul oferă vizitatorilor o incursiune captivantă în inima regiunii Emilia-Romagna.

Cristian Chivu împlinește 45 de ani. Legenda lui Inter Milano și parcursul de la căpitanul tricolorilor la antrenor în Italia
Stiri Sport
Cristian Chivu împlinește 45 de ani. Legenda lui Inter Milano și parcursul de la căpitanul tricolorilor la antrenor în Italia

Cristian Chivu, fost căpitan al naționalei României și actual antrenor la Inter Milano, sărbătorește duminică 45 de ani.

 

Recomandări
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”
Stiri actuale
Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”

Administrația Trump a decis să retragă o parte din trupele americane din România. Ministerul Apărării a precizat că decizia era așteptată, iar pe teritoriul României vor mai rămâne circa 1.000 de militari americani.   

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28