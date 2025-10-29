O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp

Un supercar Pagani Zonda Tricolore de 12 milioane de euro a fost confiscat de Carabinieri la un dealer din Milano, suspectat de vânzare ilegală. Această mașină există doar în trei exemplare în toată lumea.

Mașina - capabilă să depășească 300 km/h - a fost descoperită recent la un dealer din Milano, ca urmare a unui raport depus de un tehnician angajat de o companie din Nürnberg, care o căuta după o plângere depusă în Germania pe 23 octombrie, relatează ANSA.

Mașina fusese închiriată pe baza unui contract de leasing pe termen lung, dar utilizatorul a încetat să mai plătească ratele în ultimele șase luni.

Ulterior, mașina a fost vândută unei companii din Milano și a rămas în custodia dealerului. Vehiculul a fost confiscat, în acord cu Autoritatea Judiciară din Milano, pentru a se stabili eventualele răspunderi penale.

