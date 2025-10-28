Sute de anvelope au dispărut dintr-un camion venit din România. Hoții au tăiat prelatele

28-10-2025 | 13:05
camion
Vineri, Poliția din Leipzig a fost alertată cu privire la furtul a câteva sute de anvelope auto fără jante. Un purtător de cuvânt al poliției a anunțat acest lucru duminică dimineață.

 

Ioana Andreescu

Șoferul în vârstă de 41 de ani a plecat din România cu camionul său cu semiremorcă luni, potrivit Tag24.

Acesta a făcut mai multe opriri înainte de a ajunge vineri la sediul unei companii din Leipzig-Seehausen.

Acolo, el a descoperit că prelatele remorcii erau tăiate în mai multe locuri și că o parte din marfă lipsea. Încă nu este clar unde au fost furate anvelopele. Paguba se ridică la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro.

Tot vineri, un bărbat de 70 de ani a raportat că bunurile pe care le transporta au fost furate în parcarea Kapellenberg de pe autostrada A9, în direcția Berlin. Bărbatul parcase acolo între orele 21:30 și 5:15 și a observat furtul în dimineața următoare.

Sursa: tag24.de

Etichete: romania, germania, camion, furt, sofer,

Dată publicare: 28-10-2025 13:05

