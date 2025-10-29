Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”

29-10-2025 | 18:36
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că cel mai probabil salariul minim brut pe țară va rămâne și în 2026 la nivelul din acest an. 

Lorena Mihăilă

„Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan. Prim-ministrul a reamintit celor prezenți motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an”, arată Guvernul.

De asemenea, instituția precizează că premierul „înțelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții, dar, în egală măsură, o eventuală creștere a salariului minim brut, anul viitor, va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații”.

„Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici. Există diferențe de salarizare și între regiuni și județe și o creștere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici”, mai arată Guvernul.

Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an.

Consultările vor continua și luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii noiembrie.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe țară s-a majorat de la 3.700 la 4.050 de lei, conform HG 1.506/2024.

