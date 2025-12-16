Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”

Rusia a respins marţi în mod categoric desfăşurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, aşa cum a propus luni, la Berlin, Coaliţia de Voinţă, informează EFE.

„În niciun caz şi în niciun moment nu vom accepta (...) vreo prezenţă a trupelor NATO pe teritoriul ucrainean", a declarat Serghei Riabkov, viceministrul afacerilor externe al Rusiei, într-un interviu pentru canalul ABC.

„Coaliţia de Voinţă este acelaşi lucru (cu Alianţa Atlantică). Şi poate că este chiar mai rău deoarece o astfel de decizie ar putea fi luată chiar şi fără procedurile obişnuite, existente în NATO pentru asemenea cazuri", a adăugat oficialul rus.

Serghei Riabkov a exclus, de asemenea, posibilitatea ca Rusia să poată accepta „un compromis" în ceea ce priveşte teritoriul, în legătură cu cele cinci regiuni ucrainene (inclusiv peninsula Crimeea) anexate din 2014.

„Deoarece aceasta ar însemna, din punctul nostru de vedere, să revizuim un element foarte fundamental al condiţiei noastre ca stat, consacrat în Constituţia noastră", a explicat el.

Ucraina cere garanții ferme de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat luni disponibilitatea de a renunţa la aderarea la NATO, deşi a cerut garanţii ferme de securitate în scris şi a admis că Kievul nu este dispus să se retragă din Donbas, aşa cum cere liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Liderii europeni au emis luni o declaraţie în care au pledat pentru formarea unei „forţe multinaţionale pentru Ucraina", condusă de Europa şi formată pe baza contribuţiilor naţiunilor voluntare în cadrul Coaliţiei de Voinţă şi susţinută de SUA.

Această forţă ar contribui la securitatea spaţiului aerian ucrainean şi la protecţia pe mare şi ar include „operaţiuni în interiorul Ucrainei". De asemenea, ea ar fi însoţită de „un mecanism de monitorizare şi verificare a încetării focului condus de SUA, cu participare internaţională", pentru a furniza alerte timpurii privind orice atac rusesc.

Totodată, europenii propun garanţii de securitate obligatorii pentru Ucraina care „pot include utilizarea forţei, asistenţă de informaţii şi logistică, precum şi acţiuni economice şi diplomatice".

