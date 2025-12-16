Putin nu este de acord să nu bombardeze Ucraina de Crăciun dacă nu semnează un acord de pace

Stiri externe
16-12-2025 | 13:09
vladimir putin
AFP

Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters, preluat de News.ro

autor
Sabrina Saghin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina susţine ideea unui armistiţiu, în special pentru atacurile asupra infrastructurii energetice, în perioada Crăciunului.

Întrebat despre această idee de încetare a focului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Întrebarea acum este dacă noi, aşa cum spune preşedintele (Donald) Trump, vom ajunge la un acord sau nu”.

Peskov a adăugat că este puţin probabil ca Rusia să participe la un astfel de armistiţiu dacă Ucraina se concentrează pe „soluţii pe termen scurt, neviabile”, şi nu pe o înţelegere de durată.

„Vrem pace. Nu vrem un armistiţiu care să ofere Ucrainei o pauză şi să se pregătească pentru continuarea războiului”, a declarat Peskov reporterilor.

Citește și
donald trump
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele şi să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta vrem”, a punctat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Peskov a precizat că Moscova nu a văzut încă detaliile propunerilor în privinţa oferirii unor garanţii de securitate în stil NATO pentru Ucraina.

Oficialii americani şi europeni au spus că Washingtonul acceptă să furnizeze astfel de garanţii, după ce mult timp a fost evaziv sau chiar a refuzat.

Nu se ştie deocamdată în ce ar consta astfe de garanţii de securitate.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, NATO, vladimir putin,

Dată publicare: 16-12-2025 13:02

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Cancelarul german Friedrich Merz anunță că un armistițiu între Ucraina și Rusia este ”iminent”
Stiri externe
Cancelarul german Friedrich Merz anunță că un armistițiu între Ucraina și Rusia este ”iminent”

Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Friedrich Merz. Asigurările vin concomitent cu afirmațiile lui Donald Trump, potrivit căruia un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape.

Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia
Stiri externe
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape, după o convorbire lungă cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri occidentali, potrivit AFP şi Reuters.

 

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”
Stiri externe
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

 

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marți la sediul DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Procurorii au descins dimineață în locuința sa.

PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”
Deșteaptă-te, România!
PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28