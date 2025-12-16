Putin nu este de acord să nu bombardeze Ucraina de Crăciun dacă nu semnează un acord de pace

Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters, preluat de News.ro

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina susţine ideea unui armistiţiu, în special pentru atacurile asupra infrastructurii energetice, în perioada Crăciunului.

Întrebat despre această idee de încetare a focului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Întrebarea acum este dacă noi, aşa cum spune preşedintele (Donald) Trump, vom ajunge la un acord sau nu”.

Peskov a adăugat că este puţin probabil ca Rusia să participe la un astfel de armistiţiu dacă Ucraina se concentrează pe „soluţii pe termen scurt, neviabile”, şi nu pe o înţelegere de durată.

„Vrem pace. Nu vrem un armistiţiu care să ofere Ucrainei o pauză şi să se pregătească pentru continuarea războiului”, a declarat Peskov reporterilor.

„Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele şi să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta vrem”, a punctat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Peskov a precizat că Moscova nu a văzut încă detaliile propunerilor în privinţa oferirii unor garanţii de securitate în stil NATO pentru Ucraina.

Oficialii americani şi europeni au spus că Washingtonul acceptă să furnizeze astfel de garanţii, după ce mult timp a fost evaziv sau chiar a refuzat.

Nu se ştie deocamdată în ce ar consta astfe de garanţii de securitate.

