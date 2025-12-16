Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.

Generalul Richard Knighton a spus că securitatea țării „nu poate fi externalizată exclusiv forțelor armate” și că este nevoie de „un răspuns la nivelul întregii societăți”, care să includă valorificarea universităților și a capacităților de producție din Regatul Unit.

Deși șeful Statului Major al Apărării a sugerat că există doar o șansă redusă ca Rusia să atace direct Regatul Unit, el a declarat, la un eveniment organizat de Royal United Services Institute, că așa-numitele atacuri hibride arată că amenințarea se intensifică, notează BBC.

El a făcut referire la o navă de spionaj rusească, recent suspectată că ar fi cartografiat cabluri submarine în apropierea apelor teritoriale britanice.

„În fiecare zi, Regatul Unit este supus unui asalt de atacuri cibernetice din partea Rusiei și știm că agenți ruși încearcă să comită acte de sabotaj și au ucis pe teritoriul nostru”, a adăugat el.

În același timp, armata Rusiei a devenit o „forță dură care crește rapid”.

Rusia dispune de o armată masivă

Deși invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia a fost un eșec strategic, a spus el, „nu ar trebui să ne facem iluzii: Rusia dispune de o armată masivă, din ce în ce mai sofisticată din punct de vedere tehnic și, acum, cu o vastă experiență de luptă”.

Richard a afirmat că Regatul Unit trebuie să devină o „țintă mai greu de lovit” în fața amenințărilor hibride și să evite un conflict armat.

Consolidarea rezilienței naționale depășește întărirea armatei și ideea că „mai mulți oameni trebuie să fie pregătiți să lupte pentru țara lor” și include valorificarea universităților, a sectorului energetic, a industriei de producție și a Serviciului Național de Sănătate (NHS).

„Avem nevoie de mai mulți tineri”

De asemenea, aceasta presupune dezvoltarea capacității industriale „pentru a răspunde cererilor din Regatul Unit și ale aliaților noștri de a-și reface stocurile și de a se reînarma”.

„Construirea acestei capacități industriale înseamnă, totodată, că avem nevoie de mai mulți tineri care, după terminarea școlii și a universității, să intre în aceste industrii.”

El a adăugat că „avem nevoie ca liderii din domeniul apărării și cei politici să explice importanța industriei pentru națiune și ca școlile și părinții să îi încurajeze pe copii și pe tineri să urmeze cariere în acest sector”.

Referindu-se la deficitul de competențe evidențiat într-un raport recent al Academiei Regale de Inginerie, Richard a vorbit și despre necesitatea colaborării cu industria și cu tinerii, anunțând alocarea a 50 de milioane de lire sterline pentru noi colegii de excelență tehnică în domeniul apărării.

Serviciu militar național

În ultimele săptămâni, atât Franța, cât și Germania au prezentat planuri pentru un serviciu național voluntar.

Anul trecut, fostul guvern conservator a propus propriile planuri obligatorii, pe care Partidul Laburist le-a respins drept un artificiu politic.

Richard, care a devenit șef al Statului Major al Apărării în septembrie, a declarat că se află într-o situație fără precedent pentru predecesorii săi: „privesc perspectiva celei mai mari creșteri susținute a cheltuielilor pentru apărare de la sfârșitul Războiului Rece”.

Guvernul a anunțat la începutul acestui an că cheltuielile Regatului Unit pentru apărare și securitate vor crește până la 5% din PIB cel târziu în 2035.

„Fiii și fiicele noastre, colegii, veteranii — toți vor avea un rol de jucat: să construiască, să servească și, dacă va fi necesar, să lupte”, a mai spus Richard. „Iar tot mai multe familii vor înțelege ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră. De aceea este atât de important să explicăm schimbarea amenințărilor și nevoia de a rămâne cu un pas înaintea lor.”

Aceeași opinie o are și un general din Franța

Un avertisment dur din partea noului șef al armatei Franței despre faptul că țara "își va pierde copiii" într-un posibil război cu Rusia a divizat profund opiniile politice.

Generalul Fabien Mandon, care a preluat funcția de șef al statului major al armatei în septembrie, a declarat recentîn congresul primarilor că cea mai mare slăbiciune a Franței în vremurile periculoase de astăzi este lipsa voinței de a lupta.

„Avem cunoștințele necesare și avem forța economică și demografică pentru a descuraja regimul de la Moscova", a spus el.

„Ceea ce ne lipsește – și aici voi [primarii] aveți un rol de jucat – este spiritul. Spiritul care acceptă că va trebui să suferim dacă vrem să protejăm ceea ce suntem. Dacă țara noastră ezită pentru că nu este pregătită să-și piardă copiii ... Sau să suferim economic pentru că prioritatea trebuie să fie producția militară, atunci suntem într-adevăr în pericol. Trebuie să vorbiți despre asta în orașele și satele voastre”, a mai spus el.

