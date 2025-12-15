Cancelarul german Friedrich Merz anunță că un armistițiu între Ucraina și Rusia este ”iminent”

Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Friedrich Merz. Asigurările vin concomitent cu afirmațiile lui Donald Trump, potrivit căruia un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape.

După negocierile ucraineano-americane de la Berlin, cancelarul federal Merz crede într-un iminent armistițiu și vorbește despre progrese”cu adevărat remarcabile”, scrie Deutsche Welle. Pentru Zelenski, discuțiile au fost ”productive”.

Declarația extrem de optimistă a lui Merz vine concomitent cu declarația președintelui Donald Trump, potrivit căruia un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape

Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO iar SUA ar asigura Kievului garanții de securitate asemănătoare articolului 5 din tratatul Alianței Nord-Atlantice. Oferta americană ar fi însă valabilă pentru puțin timp, notează publicația Politico, citând un responsabil de la Washington.

Anunțul vine în timp ce la Berlin s-au încheiat, în această după-amiază, negocierile dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei privind încetarea agresiunii ruse, începute duminică. Prea mult detalii despre rezultatele negocierilor nu au fost făcute publice, deocamdată.

Există, însă, acum o ”șansă reală” pentru pace, a declarat cancelarul federal Friedrich Merz, într-o conferință de presă comună pe care a avut-o luni (15 decembrie 2025) după-amiază cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la capătul unor discuții bilaterale și înaintea unei întâlniri cu mai mulți lideri europeni.

Merz: Despre cedări de teritorii decid exclusiv ucrainenii

”Vrem un armistițiu care să garanteze suveranitatea Ucrainei. Un armistițiu la care lucrăm împreună cu Ucraina, cu europenii și cu Statele Unite”. În ce privește răspunsul la chestiunile teritoriale, acesta ”poate fi dat doar de poporul ucrainean, fără doar şi poate”, a subliniat Merz.

Subiectul este relatat contradictoriu de diversele surse aflate în preajma negociatorilor. Unele spun că americanii i-ar fi presat pe ucraineni să accepte pretențiile Moscovei, delegația Kievului este citată negând existența unor presiuni. În conferința de presă, Zelenski a comentat scurt subiectul: ”A existat mult dialog pe tema teritoriului și cred că, sincer vorbind, încă avem poziții diferite. Dar consider că au auzit poziția mea personală”.

În joc e și credibilitatea UE

În discuțiile din ultimele ore au fost luate în calcul ”garanții de securitate, teritorii, precum și un mecanism eficient de monitorizare a unui armistițiu”, a adăugat Merz. Încetarea focului trebuie să păstreze perspectiva europeană Kievului, a adăugat șeful Executivului federal. Propunerile avansate de Statele Unite la Berlin sunt ”cu adevărat remarcabile”, a completat cancelarul, care a acuzat, în schimb Rusia, că ”joacă la tragere de timp, formulând cereri maximale” în vreme ce își continuă atacurile cu o duritate neschimbată.

Merz a vorbit și despre nevoia ca europenii să cadă la învoială în privința utilizării fondurilor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei. Nu este doar o chestiune de finanțare ci și una de încredere între statele Uniunii. ”Dacă nu reușim acest lucru, capacitatea de acțiune a Uniunii Europene va fi grav afectată pentru ani de zile, dacă nu chiar pentru o perioadă și mai lungă”, a punctat demnitarul german. ”Un armistițiu nu trebuie să afecteze unitatea și forța NATO și a Uniunii Europene”, a subliniat Merz.

Cei mai influenți lideri europeni, la cină cu Zelenski, la Berlin

Întâlnirea bilaterală a celor doi a precedat o seară plină la Berlin, unde sunt așteptați mai mulți șefi de stat și de guvern europeni, între care premierul britanic Keir Starmer, președinții Franței și FInlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, șefa guvernului italian Giorgia Meloni și omologul polonez al acesteia, Donald Tusk. Liderii UE și NATO și cei doi lideri ai delegației SUA, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, vor fi și ei la cina de lucru. Conform unor surse de la Washington, Trump ar fi transmis că intenționează să le vorbească prin telefon oficialilor reuniți la Berlin.

Marți, la Helsinki, are loc un summit al liderilor din țările de pe flancul estic al Uniiunii Europene, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Tema centrală va fi creșterea capacităților de apărare comună în contextul amenințării ruse.

Delegația Ucrainei la negocierile cu partea americană a fost condusă, ieri și astăzi, chiar de președintele Zelenski. ”Nu au fost simple (...negocierile), dar productive”, a comentat liderul de la Kiev.

Witkoff a vorbit despre ”progrese importante”, iar șeful echipei de negociatori ucraineni, Rustem Umerov, i-a lăudat pe negociatorii americani.

Au fost însă și persoane apropiate discuțiilor care s-au exprimat mai prudent, inclusiv din cauza presupuselor presiuni exercitate pentru ca Ucraina să evacueze teritorii din Donbas în beneficiul Moscovei.

Ucrainenii nu vor pace cu orice preț

Un sondaj publicat astăzi arată că majoritatea populației ucrainene respinge condițiile Rusiei pentru pace. Potrivit studiului, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev în teritorii aflate sub control ucrainean, trei sferturi din repondenţi consideră inacceptabile cererile rusești privind cedări teritoriale, renunțarea la garanții de securitate sau impunerea unor limite pentru armata ucraineană.

Un procent identic ar fi, însă, dispus să accepte înghețarea actualei linii a frontului ce desparte zonele aflate sub administrare ucraineană de cele controlate de ruși.

Același sondaj spune că 61% din ucraineni au încredere în președintele lor. Un procent apropiat (63%) reprezintă numărul ucrainenilor dispuși să continue luptele iar mai puțin de unul din zece crede că războiul se poate încheia la începutul lui 2026.

Plan german de sprijin pentru apărarea Ucrainei

Între negocierile cu partea americană și discuțiile bilaterale, Zelenski a participat, alături de cancelarul Merz, la un forum economic germano-ucrainean. Guvernul de la Berlin a alocat peste 500 de milioane de euro pentru o colaborare mai strânsă cu industria de armament ucraineană. A fost elaborat un plan în zece puncte care prevede achiziții comune de echipamente militare cu partenerii europeni, în beneficiul Ucrainei, inclusiv arme din producția ucraineană. Există deja, în industria de armament, companii joint-venture germano-ucrainene pentru dezvoltare, producție și mentenanță comună a echipamentelor militare.

În plan, scrie ziarul Süddeutsche Zeitung, se vorbește despre consultări regulate, sprijinirea firmelor mixte și deschiderea la Berlin a unui birou al industriei ucrainene de apărare.

Apel la armistițiu de Crăciun

Cancelarul i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin un armistițiu pentru perioada Crăciunului. ”Conducerea statului rus poate mai are o urmă de decență umană și cruță populația, măcar de Crăciun, de acest teroare, pentru câteva zile”. Zelenski a intervenit, spunând, potrivit traducerii oficiale că ”astfel de urme nu există, dar orice este posibil”.

Un armistițiu de Crăciun ar putea fi ”începutul unor discuții raționale și constructive despre cum putem ajunge la o pace durabilă în Ucraina. Depinde exclusiv de partea rusă”, a completat Merz.

