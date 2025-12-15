Cancelarul german Friedrich Merz anunță că un armistițiu între Ucraina și Rusia este ”iminent”

Stiri externe
15-12-2025 | 23:02
Friedrich Merz volodimir zelenski
IMAGO

Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Friedrich Merz. Asigurările vin concomitent cu afirmațiile lui Donald Trump, potrivit căruia un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape.

autor
Cristian Anton

După negocierile ucraineano-americane de la Berlin, cancelarul federal Merz crede într-un iminent armistițiu și vorbește despre progrese”cu adevărat remarcabile”, scrie Deutsche Welle. Pentru Zelenski, discuțiile au fost ”productive”.

Declarația extrem de optimistă a lui Merz vine concomitent cu declarația președintelui Donald Trump, potrivit căruia un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape

Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO iar SUA ar asigura Kievului garanții de securitate asemănătoare articolului 5 din tratatul Alianței Nord-Atlantice. Oferta americană ar fi însă valabilă pentru puțin timp, notează publicația Politico, citând un responsabil de la Washington.

Anunțul vine în timp ce la Berlin s-au încheiat, în această după-amiază, negocierile dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei privind încetarea agresiunii ruse, începute duminică. Prea mult detalii despre rezultatele negocierilor nu au fost făcute publice, deocamdată.

Citește și
donald trump
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

Există, însă, acum o ”șansă reală” pentru pace, a declarat cancelarul federal Friedrich Merz, într-o conferință de presă comună pe care a avut-o luni (15 decembrie 2025) după-amiază cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la capătul unor discuții bilaterale și înaintea unei întâlniri cu mai mulți lideri europeni.

Merz: Despre cedări de teritorii decid exclusiv ucrainenii

”Vrem un armistițiu care să garanteze suveranitatea Ucrainei. Un armistițiu la care lucrăm împreună cu Ucraina, cu europenii și cu Statele Unite”. În ce privește răspunsul la chestiunile teritoriale, acesta ”poate fi dat doar de poporul ucrainean, fără doar şi poate”, a subliniat Merz.

Subiectul este relatat contradictoriu de diversele surse aflate în preajma negociatorilor. Unele spun că americanii i-ar fi presat pe ucraineni să accepte pretențiile Moscovei, delegația Kievului este citată negând existența unor presiuni. În conferința de presă, Zelenski a comentat scurt subiectul: ”A existat mult dialog pe tema teritoriului și cred că, sincer vorbind, încă avem poziții diferite. Dar consider că au auzit poziția mea personală”.

În joc e și credibilitatea UE

În discuțiile din ultimele ore au fost luate în calcul ”garanții de securitate, teritorii, precum și un mecanism eficient de monitorizare a unui armistițiu”, a adăugat Merz. Încetarea focului trebuie să păstreze perspectiva europeană Kievului, a adăugat șeful Executivului federal. Propunerile avansate de Statele Unite la Berlin sunt ”cu adevărat remarcabile”, a completat cancelarul, care a acuzat, în schimb Rusia, că ”joacă la tragere de timp, formulând cereri maximale” în vreme ce își continuă atacurile cu o duritate neschimbată.

Merz a vorbit și despre nevoia ca europenii să cadă la învoială în privința utilizării fondurilor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei. Nu este doar o chestiune de finanțare ci și una de încredere între statele Uniunii. ”Dacă nu reușim acest lucru, capacitatea de acțiune a Uniunii Europene va fi grav afectată pentru ani de zile, dacă nu chiar pentru o perioadă și mai lungă”, a punctat demnitarul german. ”Un armistițiu nu trebuie să afecteze unitatea și forța NATO și a Uniunii Europene”, a subliniat Merz.

Cei mai influenți lideri europeni, la cină cu Zelenski, la Berlin

Întâlnirea bilaterală a celor doi a precedat o seară plină la Berlin, unde sunt așteptați mai mulți șefi de stat și de guvern europeni, între care premierul britanic Keir Starmer, președinții Franței și FInlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, șefa guvernului italian Giorgia Meloni și omologul polonez al acesteia, Donald Tusk. Liderii UE și NATO și cei doi lideri ai delegației SUA, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, vor fi și ei la cina de lucru. Conform unor surse de la Washington, Trump ar fi transmis că intenționează să le vorbească prin telefon oficialilor reuniți la Berlin.

Marți, la Helsinki, are loc un summit al liderilor din țările de pe flancul estic al Uniiunii Europene, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Tema centrală va fi creșterea capacităților de apărare comună în contextul amenințării ruse.

Delegația Ucrainei la negocierile cu partea americană a fost condusă, ieri și astăzi, chiar de președintele Zelenski. ”Nu au fost simple (...negocierile), dar productive”, a comentat liderul de la Kiev.

Witkoff a vorbit despre ”progrese importante”, iar șeful echipei de negociatori ucraineni, Rustem Umerov, i-a lăudat pe negociatorii americani.

Au fost însă și persoane apropiate discuțiilor care s-au exprimat mai prudent, inclusiv din cauza presupuselor presiuni exercitate pentru ca Ucraina să evacueze teritorii din Donbas în beneficiul Moscovei.

Ucrainenii nu vor pace cu orice preț

Un sondaj publicat astăzi arată că majoritatea populației ucrainene respinge condițiile Rusiei pentru pace. Potrivit studiului, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev în teritorii aflate sub control ucrainean, trei sferturi din repondenţi consideră inacceptabile cererile rusești privind cedări teritoriale, renunțarea la garanții de securitate sau impunerea unor limite pentru armata ucraineană.

Un procent identic ar fi, însă, dispus să accepte înghețarea actualei linii a frontului ce desparte zonele aflate sub administrare ucraineană de cele controlate de ruși.

Același sondaj spune că 61% din ucraineni au încredere în președintele lor. Un procent apropiat (63%) reprezintă numărul ucrainenilor dispuși să continue luptele iar mai puțin de unul din zece crede că războiul se poate încheia la începutul lui 2026.

Plan german de sprijin pentru apărarea Ucrainei

Între negocierile cu partea americană și discuțiile bilaterale, Zelenski a participat, alături de cancelarul Merz, la un forum economic germano-ucrainean. Guvernul de la Berlin a alocat peste 500 de milioane de euro pentru o colaborare mai strânsă cu industria de armament ucraineană. A fost elaborat un plan în zece puncte care prevede achiziții comune de echipamente militare cu partenerii europeni, în beneficiul Ucrainei, inclusiv arme din producția ucraineană. Există deja, în industria de armament, companii joint-venture germano-ucrainene pentru dezvoltare, producție și mentenanță comună a echipamentelor militare.

În plan, scrie ziarul Süddeutsche Zeitung, se vorbește despre consultări regulate, sprijinirea firmelor mixte și deschiderea la Berlin a unui birou al industriei ucrainene de apărare.

Apel la armistițiu de Crăciun

Cancelarul i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin un armistițiu pentru perioada Crăciunului. ”Conducerea statului rus poate mai are o urmă de decență umană și cruță populația, măcar de Crăciun, de acest teroare, pentru câteva zile”. Zelenski a intervenit, spunând, potrivit traducerii oficiale că ”astfel de urme nu există, dar orice este posibil”.

Un armistițiu de Crăciun ar putea fi ”începutul unor discuții raționale și constructive despre cum putem ajunge la o pace durabilă în Ucraina. Depinde exclusiv de partea rusă”, a completat Merz.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, negocieri, războiul din Ucraina, armistitiu, statele unite ale americii, Friedrich Merz,

Dată publicare: 15-12-2025 23:02

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia
Stiri externe
Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape, după o convorbire lungă cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri occidentali, potrivit AFP şi Reuters.

 

Spania lansează un abonament național de transport. Călătorii nelimitate cu trenul și autobuzul pentru 60 de euro pe lună
Stiri externe
Spania lansează un abonament național de transport. Călătorii nelimitate cu trenul și autobuzul pentru 60 de euro pe lună

Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național de transport public care va permite oamenilor să călătorească oriunde în țară cu autobuzul sau trenul, pentru un tarif lunar fix de 60 de euro (52,70 lire sterline).

Giorgia Meloni transformă cadourile de la liderii lumii într-o licitație caritabilă. Obiectele neobișnuite primite
Stiri externe
Giorgia Meloni transformă cadourile de la liderii lumii într-o licitație caritabilă. Obiectele neobișnuite primite

Giorgia Meloni va scoate la licitație 270 de cadouri primite de la lideri mondiali în timpul deplasărilor sale în străinătate, printre care s-ar putea număra o statuietă cu Javier Milei, președintele Argentinei,

Recomandări
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”
Stiri externe
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

 

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28