Donald Trump dă asigurări: Suntem mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia

15-12-2025 | 22:37
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape, după o convorbire lungă cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri occidentali, potrivit AFP şi Reuters.

 

Mihaela Ivăncică

"Suntem astăzi mai aproape ca niciodată" de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, a declarat preşedintele Statelor Unite în Biroul Oval.

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

În timpul celor două zile de discuţii de la Berlin cu negociatorii ucraineni, inclusiv cu preşedintele Volodimir Zelenski, Statele Unite au oferit "garanţii de securitate foarte puternice" pentru Ucraina, similare cu cele din Articolul 5 al tratatului NATO, a declarat un înalt oficial american.

"Tot ceea ce credem că ucrainenii au nevoie pentru a se simţi în siguranţă este inclus" în componenta de securitate a proiectului de acord, a subliniat el în timpul unei conferinţe de presă.

Citește și
serbia
Ministrul Culturii din Serbia, inculpat într-un proiect hotelier controversat legat de ginerele lui Trump

Un negociator american care a participat şi el la conferinţa telefonică avută cu jurnaliştii a avertizat, însă, că aceste garanţii de securitate pentru Ucraina, despre care nu a oferit detalii concrete, "nu vor fi pe masă la nesfârşit".

Potrivit acestor două surse, preşedintele american Donald Trump urmează să-i contacteze pe omologul ucrainean şi liderii europeni luni, în timpul unei cine la care aceştia urmează să participe în capitala Germaniei.

Înaltul oficial citat anterior, care a cerut anonimatul, la fel ca şi negociatorul, a considerat că Rusia ar accepta aceste garanţii de securitate.

”Sperăm că suntem pe calea spre pace”

Problema garanţiilor de securitate este un punct extrem de sensibil pentru Moscova, care a respins întotdeauna categoric aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică şi la mecanismul de apărare reciprocă al acesteia.

Discuţiile purtate cu Ucraina duminică şi luni au fost "cu adevărat pozitive", a afirmat luni înaltul oficial american.

El a indicat că trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care a asumat un rol de mediere neoficial, au avut în total aproape opt ore de discuţii pe parcursul a două zile cu Volodimir Zelenski.

"Sperăm că suntem pe calea spre pace", a declarat acest înalt oficial.

Potrivit acestor două surse americane, discuţiile cu ucrainenii au contribuit, de asemenea, la apropierea poziţiilor cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de Moscova în sudul Ucrainei, precum şi cu privire la problemele teritoriale.

Oficialii au spus că au ajuns la un acord asupra a 90% din problemele implicate. Unul dintre ei a precizat că problemele teritoriale de lungă durată rămân, dar că "avem mai multe soluţii diferite pe care să le sugerăm pentru a acoperi decalajul".

Ucraina a declarat anterior că nu va ceda teritoriu Rusiei. Oficialii au spus că problemele teritoriale vor fi rezolvate între cele două părţi beligerante.

Ucraina spune că negocierile sunt ”constructive și productive”

Grupurile de lucru sunt aşteptate să se întâlnească în Statele Unite în weekend, posibil la Miami, potrivit unuia dintre oficiali.

"Cred că veţi auzi că ne-am apropiat considerabil de diminuarea problemelor dintre ucraineni şi ruşi. Este clar", a spus oficialul.

El a mai precizat că un grup de lucru a elaborat un proiect de trei pagini privind problemele teritoriale şi că Zelenski este aşteptat să îl analizeze cu echipa sa, iar partea americană va discuta în cele din urmă subiectul cu ruşii.

La rândul său, partea ucraineană a descris discuţiile de două zile de la Berlin drept "constructive şi productive".

"Sperăm să ajungem la un acord care să ne aducă mai aproape de pace până la sfârşitul zilei", a scris negociatorul-şef ucrainean, Rustem Umerow, luni după-amiază, pe X.

Cu toate acestea, el a avertizat că există o mulţime de speculaţii anonime în mass-media. El i-a lăudat pe negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, despre care a spus că lucrează "extrem de constructiv" pentru a găsi un acord de pace durabil.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

Sursa: Agerpres

