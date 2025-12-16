Rusia, condamnată la CEDO pentru măsuri abuzive luate împotriva unor organizații ale lui Navalnîi. Peste 100 de plângeri

16-12-2025
Navalnîi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi, măsuri menite să elimine opoziţia, informează AFP.

Printre aceste măsuri, luate începând cu 2019, se numără percheziţii coordonate la scară mare, confiscarea de bunuri, îngheţarea conturilor bancare, clasificarea organizaţiei lui Navalnîi, Fondul de Luptă împotriva Corupţiei (FBK), drept "agent al străinătăţii", apoi clasificarea lui drept "extremistă".

Aleksei Navanîi, carismaticul militant anticorupţie şi opozantul numărul unu al lui Vladimir Putin, a murit în februarie 2024 în circumstanţe neclare, într-o colonie penitenciară din zona arctică rusă.

Mişcarea lui a fost reprimată prin forţă de către autorităţile ruse, care i-a trimis pe aproape toţi colaboratori săi la închisoare sau i-a forţat să ia calea exilului.

Într-o hotărâre dată publicităţii marţi, Curtea de la Strasbourg a decis în unanimitate, pentru toate cele 139 de plângeri primite, că Rusia a încălcat mai multe articole ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: articolele 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi corespondenţei), 10 (libertatea de exprimare), 11 (libertatea de asociere) şi 18 (limitarea utilizării restricţiilor asupra drepturilor), precum şi articolul 1 al Protocolului său nr. 1 (protecţia proprietăţii).

Potrivit CEDO, măsurile luate de autorităţile ruse se înscriu în cadrul unei acţiuni concertate de o amploare fără precedent, menită să lovească în plin şi să elimine opoziţia democratică.

Motivele avansate de Rusia - lupta contra spălării de bani şi contra extremismului - nu erau susţinute şi au servit drept pretext pentru distrugerea structurilor politice şi civice independente, arată Curtea.

Rusia trebuie să plătească reclamanţilor - FBK, precum şi alte organizaţii şi membri ai familiei lui Aleksei Navalnîi - sume cuprinse între 5.000 şi 30.000 de euro, în principal pentru daune morale.

Exclusă din Consiliului Europei - o instanţă a căruia este CEDO - în 2022, în urma invaziei declanşate împotriva Ucrainei, Rusia este teoretic încă responsabilă pentru încălcările sale ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului comise anterior acestei date. Însă Moscova nu mai consideră deciziile CEDO drept constrângătoare la adresa sa şi refuză să plătească amenzile.

După cum subliniază CEDO, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei continuă să supravegheze executarea acestor hotărâri pe care ea le-a dat împotriva Rusiei.

Sursa: Agerpres

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii SUA pentru un acord care să pună capăt războiului din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile.

