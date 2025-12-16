Liderii europeni propun „o forţă multinaţională” în Ucraina şi sprijin pe termen lung pentru armata ucraineană

Stiri externe
16-12-2025 | 07:46
Tanc Ucraina
Getty Images

Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă 'o forţă multinaţională' în Ucraina.

autor
Claudia Alionescu

Totodată ei vor să susţină în mod 'durabil' armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declaraţii transmise guvernul german, informează AFP.

Această 'forţă multinaţională pentru Ucraina' ar fi 'compusă din contribuţii ale naţiunilor voluntare şi susţinută de Statele Unite'.

Documentul este semnat de liderii germani, francezi, britanici, danezi, olandezi, finlandezi, norvegieni, italieni, polonezi, suedezi şi de liderii UE, dar nu şi de SUA.

El a fost făcut public după ce liderii respectivi s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după discuţiile lor de duminică şi luni din capitala germană cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Citește și
mark rutte
Șeful NATO: Ucraina nu are încă sprijin unanim pentru aderare. „Eforturile americane pot restabili pacea”

UE GERMANIA UCRAINA STEAGURI

Aceşti responsabili europeni afirmă că s-au înţeles cu Statele Unite să 'lucreze împreună pentru a furniza Ucrainei garanţii de securitate solide şi măsuri de sprijinire a redresării economice în cadrul unui acord vizând să pună capăt războiului'.

Aceasta ar include 'sprijinirea Ucrainei în constituirea forţelor sale armate, care ar trebui să rămână la un nivel de 800.000 de soldaţi pe timp de pace'.

Ei menţionează, de asemenea, 'un mecanism de supraveghere şi de verificare a încetării focului, condus de Statele Unite'.

Textul declaraţiei subliniază că depinde 'de acum de Rusia să îşi arate voinţa de a lucra pentru o pace durabilă'.

Conform aceluiaşi text, Moscova trebuie ' să îşi demonstreze angajamentul de a pune capăt luptelor acceptând o încetare a focului'.

Europenii se angajează, de asemenea, să 'investească în prosperitatea Ucrainei', care s-ar realiza mai ales prin punerea la dispoziţie de 'resurse importante pentru redresare şi reconstrucţie' şi prin reparaţii plătite de Rusia.

Documentul nu abordează problema spinoasă a concesiilor teritoriale din partea Ucrainei, europenii insistând pe faptul că 'frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă'.

Ei îşi exprimă, de asemenea, sprijinul pentru Zelenski 'dacă ar trebui să îşi consulte poporul' pe acest subiect.

În fine, semnatarii mai declară că susţin 'ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană'.

Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. Un pieton a fost lovit mortal de un microbuz, după ce un camion a reușit să-l evite

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, europa, armata, lideri, sprijin,

Dată publicare: 16-12-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina
Stiri externe
POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina

Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.

Șeful NATO: Ucraina nu are încă sprijin unanim pentru aderare. „Eforturile americane pot restabili pacea”
Stiri externe
Șeful NATO: Ucraina nu are încă sprijin unanim pentru aderare. „Eforturile americane pot restabili pacea”

Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters.

UE virează încă 1 miliard de euro către Ucraina, în cadrul unui sprijin total de peste 170 de miliarde
Stiri externe
UE virează încă 1 miliard de euro către Ucraina, în cadrul unui sprijin total de peste 170 de miliarde

Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranşă a împrumutului său excepţional de asistenţă macrofinanciară, în valoare de 1 miliard de euro, consolidând şi mai mult rolul UE ca cel mai mare donator al Ucrainei.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28