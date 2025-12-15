Majoritatea ucrainenilor resping concesiile teritoriale pentru pace. Acordul cu Rusia rămâne greu de acceptat

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în acordul de pace, potrivit unui sondaj, care subliniază provocările cu care se confruntă Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului.

Ucraina a încercat să respingă un plan iniţial susţinut de SUA, pe care Kievul şi aliaţii săi europeni l-au considerat favorabil Moscovei şi care prevedea ca Ucraina să renunţe la toată regiunea sa estică Donbas şi să-şi restrângă semnificativ capacităţile sale militare.

Sondajul arată limitele compromisului

Sondajul, realizat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev (KIIS), arată că 72% dintre ucraineni sunt pregătiţi pentru un acord care să îngheţe ostilităţile de-a lungul actualei linii a frontului şi care să conţină unele compromisuri.

Cu toate acestea, 75% consideră „complet inacceptabil" un plan favorabil Rusiei care să prevadă cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanţii clare de securitate.

Sondajul a fost realizat între sfârşitul lunii noiembrie şi mijlocul lunii decembrie şi a inclus 547 de respondenţi de pe teritoriul controlat de Ucraina.

Presiunea externă nu schimbă opinia publică

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că opinia publică cu privire la această chestiune a rămas neschimbată în ultimele luni, pe fondul presiunii tot mai mari din partea SUA.

Şaizeci şi trei la sută dintre ucraineni au declarat că sunt pregătiţi să continue lupta şi doar 9% consideră că războiul se va termina până la începutul anului 2026.

Preşedintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei să asigure rapid pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în timp ce armata rusă, mai mare şi mai bine înarmată, avansează pe câmpul de luptă.

Încrederea în garanţii scade drastic

Kievul şi aliaţii săi europeni cer garanţii de securitate din partea Washingtonului ca parte a oricărui acord, Zelenski spunând duminică că Ucraina va renunţa la ambiţiile sale de a adera la NATO în schimbul acestor garanţii.

Cu toate acestea, doar 21% dintre ucraineni au încredere în Washington, în scădere de la 41% în decembrie anul trecut. Încrederea în NATO a scăzut, de asemenea, la 34% de la 43% în aceeaşi perioadă.

„Dacă garanţiile de securitate nu sunt clare şi obligatorii... ucrainenii nu vor avea încredere în ele, iar acest lucru va afecta disponibilitatea generală de a aproba planul de pace corespunzător", a scris Hrushetskyi.

