Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva. ”Ne-au comunicat principalii parametri”

Kremlinul a dezvăluit vineri că a primit cadrul planului de pace al SUA, ajustat după consultările cu Ucraina şi Uniunea Europeană la Geneva, informează EFE.

"Ne-au comunicat principalii parametri, iar o discuţie va avea loc la Moscova săptămâna viitoare", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în briefingul său telefonic zilnic.

Peskov a declarat că, în orice caz, Rusia nu doreşte să comenteze progresele făcute în direcţia păcii cu Ucraina "într-un format atât de public, cu megafon", pentru a nu se grăbi.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a vrut să dezvăluie încă data exactă la care îl aşteaptă la Moscova pe Steve Witkoff, trimisul preşedintelui american Donald Trump. Preşedintele rus Vladimir Putin l-a apărat pe Witkoff joi, după scurgerile de informaţii despre conversaţiile sale telefonice cu Kremlinul.

"Vă vom informa la momentul potrivit", a declarat Peskov.

Încă o dată, Kremlinul a profitat de ocazie pentru a pune la îndoială legitimitatea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Mandatul preşedintelui Zelenski a expirat în 2024, dar, din cauza legii marţiale, Ucraina - ţară aflată în război şi ocupată de o putere străină - nu a putut organiza alegeri, conform Constituţiei.

Prin urmare, Kremlinul pune la îndoială statutul juridic al oricărui potenţial acord cu Ucraina, dar susţine că "totul, inclusiv nuanţele, va fi stabilite în timpul negocierilor".



După cum a explicat Putin joi, Rusia este interesată de recunoaşterea legală a regiunilor pe care le-a cucerit de la Ucraina în 2014 şi 2022: Crimeea şi Donbas.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













