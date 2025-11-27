Moscova se teme că Moldova ar putea folosi arme produse în Rusia pentru provocări. Rușii, alarmați de captura din Vama Albița

Stiri externe
27-11-2025 | 17:29
maria zaharova moldova
Colaj foto: Profimedia/AFP

Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

autor
Alexandru Toader

Polițiștii de frontieră din Vama Albița au confiscat pe 20 noiembrie un camion care transporta arme de foc și lansatoare de grenade. Printre arme se aflau și MANPADS. Procuratura Generală a Moldovei a clarificat că marfa de contrabandă a intrat în țară din Ucraina.

Zaharova a menționat că fotografiile distribuite în presa din România arată și sisteme MANPADS Igla și resturi similare cu părți ale dronei Geranium, ambele de fabricație rusească.

"Acest lucru ar putea constitui baza pentru o viitoare provocare. Să împrăștie arme fabricate în Rusia undeva și să spună, ca de obicei, că Sandu este iubită. În acest moment nu există fapte. Așadar, din această încărcătură, ar putea fi inventate”, a sugerat Maria Zaharova (foto, articol) într-o conferință de presă, citată de Ria Novosti, agenția rusă de presă deținută de stat, un principal canal de propagandă al Kremlinului.

Zharaova a adăugat că originea armelor ridică semne de întrebare în rândul experților, deoarece armata moldovenească nu le utilizează. De asemenea, partea rusă este îngrijorată de implicarea Chișinăului în traficul ilegal de arme.

Citește și
Rachete lansator
Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Unde urma să ajungă încărcătura

Relațiile dintre Rusia și Moldova au început să se deterioreze după ce președinta Maia Sandu a venit la putere în republică la sfârșitul anului 2020, mai scrie sursa citată.

Totodată, Moscova solicită Chișinăului să ia în considerare interesele propriilor cetățeni și să nu împiedice dezvoltarea contactelor umane și a legăturilor interregionale cu Rusia. Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că Moscova este angajată în relații de prietenie și nu este mulțumită de faptul că Occidentul folosește republica în scopuri anti-rusești, notează Ria Novosti.

Sursa: RIA Novosti

Etichete: Rusia, arme, Albita, moldova, maria zaharova,

Dată publicare: 27-11-2025 17:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Cine e șoferul care transporta clandestin armele rusești cu care a fost prins la Vama Albița. Avea marfa camuflată
Stiri actuale
Cine e șoferul care transporta clandestin armele rusești cu care a fost prins la Vama Albița. Avea marfa camuflată

Ies la iveală detalii surprinzătoare în cazul transportului clandestin de armament militar descoperit în vamă Albița.

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Unde urma să ajungă încărcătura
Stiri actuale
Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Unde urma să ajungă încărcătura

A fost alertă în Vama Albița, la granița cu Republica Moldova.

Critici de la Moscova pentru România. Incidentul care i-a stârnit pe ruși: „Se prefac că totul este în ordine”
Stiri externe
Critici de la Moscova pentru România. Incidentul care i-a stârnit pe ruși: „Se prefac că totul este în ordine”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat joi, reacția autorităților române față de pătrunderea a patru aeronave ucrainene în spațiul aerian al României.

Recomandări
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Noiembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28