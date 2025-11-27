Moscova se teme că Moldova ar putea folosi arme produse în Rusia pentru provocări. Rușii, alarmați de captura din Vama Albița

Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

Polițiștii de frontieră din Vama Albița au confiscat pe 20 noiembrie un camion care transporta arme de foc și lansatoare de grenade. Printre arme se aflau și MANPADS. Procuratura Generală a Moldovei a clarificat că marfa de contrabandă a intrat în țară din Ucraina.

Zaharova a menționat că fotografiile distribuite în presa din România arată și sisteme MANPADS Igla și resturi similare cu părți ale dronei Geranium, ambele de fabricație rusească.

"Acest lucru ar putea constitui baza pentru o viitoare provocare. Să împrăștie arme fabricate în Rusia undeva și să spună, ca de obicei, că Sandu este iubită. În acest moment nu există fapte. Așadar, din această încărcătură, ar putea fi inventate”, a sugerat Maria Zaharova (foto, articol) într-o conferință de presă, citată de Ria Novosti, agenția rusă de presă deținută de stat, un principal canal de propagandă al Kremlinului.

Zharaova a adăugat că originea armelor ridică semne de întrebare în rândul experților, deoarece armata moldovenească nu le utilizează. De asemenea, partea rusă este îngrijorată de implicarea Chișinăului în traficul ilegal de arme.

Relațiile dintre Rusia și Moldova au început să se deterioreze după ce președinta Maia Sandu a venit la putere în republică la sfârșitul anului 2020, mai scrie sursa citată.

Totodată, Moscova solicită Chișinăului să ia în considerare interesele propriilor cetățeni și să nu împiedice dezvoltarea contactelor umane și a legăturilor interregionale cu Rusia. Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că Moscova este angajată în relații de prietenie și nu este mulțumită de faptul că Occidentul folosește republica în scopuri anti-rusești, notează Ria Novosti.

