NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China

O nouă bază construită de țările NATO în Groenlanda va folosi fascicule laser extrem de înguste pentru a asigura descărcarea rapidă și în volum mare a datelor de la sateliți, scrie Newsweek .

Mișcarea vine în condițiile în care națiunile occidentale încearcă să își protejeze comunicațiile de eventualele perturbări provocate de adversari precum Rusia sau China, a declarat compania din spatele proiectului pentru Newsweek.

Noua Stație Optică Terestră planificată în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei, la nord de capitala Nuuk, este construită pe o fostă bază militară americană și va utiliza tehnologie dezvoltată de Astrolight, o companie din Lituania, sprijinită de Agenția Spațială Europeană. Newsweek a solicitat comentarii din partea guvernului groenlandez și a Ministerului de Externe danez.

Rusia provoacă tot mai des statele NATO din Arctica și zona baltică prin „război hibrid”, inclusiv bruiaj al comunicațiilor și tăieri ale cablurilor submarine care transportă date de la stații terestre ce folosesc metode tradiționale precum frecvențe radio și linii de fibră optică. Tehnologia laser oferă o alternativă puternică, dar și o soluție de rezervă.

Rusia consideră Arctica esențială pentru apărarea sa națională și ca parte a zonei sale de influență politică, în timp ce China se autodefinește ca „stat aproape arctic” și susține că securitatea arctică este parte a securității sale naționale. Beijingul are un interes științific intens în regiune, desfășurând activități „cu dublă utilizare”, atât militare, cât și civile.

În opoziție cu aceste două puteri – pe care Statele Unite le-au definit drept adversari – se află SUA (care au teritoriu arctic în Alaska), Canada și țările nordice europene precum Norvegia. Danemarca este, de asemenea, un stat arctic datorită apartenenței Groenlandei. Deși Nuuk are un grad ridicat de autoguvernare, Danemarca controlează politica externă și de apărare a insulei mari, în mare parte înghețată.

Avansurile Rusiei și Chinei și provocările pe care acestea le aduc regiunii au alimentat apelurile președintelui american Donald Trump privind achiziționarea Groenlandei pentru a asigura securitatea SUA. Trump i-a criticat pe aliații europeni, în special Danemarca, pentru că ar face prea puțin pentru a proteja regiunea.

Noua bază laser este creația unei echipe din Danemarca și Lituania, aliată NATO. Astrolight a înființat, de asemenea, o subsidiară în Danemarca implicată în proiect.

Astrolight susține că tehnologia sa oferă o viteză de transfer de 10 ori mai mare decât tehnologiile tradiționale de descărcare a datelor de la sateliți și o lățime de bandă de 10.000 de ori mai mare.

„Motivul pentru care am decis să mergem în Groenlanda este, în primul rând, nevoia de soluții de rezervă”, a declarat cofondatorul companiei, Laurynas Mačiulis.

„Cablurile submarine pot fi avariate și pot fi vulnerabile la interferențe din partea altor țări… China, Rusia… au acces la acea zonă. Așa că avem nevoie de o soluție de rezervă, mai rezistentă la interferențe, cu capacitate mai mare și un mod mai sigur de comunicare cu sateliții”, a explicat Mačiulis, care este și CEO-ul companiei.

Laserele au și alte avantaje, inclusiv în fața războiului electronic, spune el.

„Vorbim despre o lățime de o mie de ori mai mică decât un grad pentru un fascicul laser. Este extrem de îngust… Imaginați-vă un indicator laser foarte precis, invizibil din lateral, ceea ce înseamnă că inamicul nici măcar nu poate vedea unde se află laserul. Poate fi detectat doar când e în linia de vizibilitate, iar în spațiu, unde sateliții se deplasează în direcții diferite cu opt kilometri pe secundă, este aproape imposibil să rămâi fizic în acel fascicul. Așadar, este foarte rezistent. Aproape imposibil de bruiat”, a spus Mačiulis.

