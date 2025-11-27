Putin afirmă că Rusia poate garanta în scris că nu va ataca Europa: „Pentru noi, acest lucru sună ridicol”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este gata să declare în scris că nu intenționează să atace Europa.

Putin a afirmat că orice înțelegere la care se ajunge trebuie „transpusă în limbaj diplomatic”.

„Una este, în general, să spunem că Rusia nu va ataca Europa – pentru noi, acest lucru sună ridicol, chiar așa este. Nu am avut niciodată intenția să facem acest lucru, dar dacă vor să audă acest lucru de la noi, bine, vom pune totul în scris. Nicio problemă”, a declarat Putin în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Ukrainska Pravda.

Putin a afirmat că există oameni în Europa care spun public că Rusia se pregătește să atace Europa și i-a descris pe acești oameni ca fiind „nu tocmai în toate mințile”.

„Cu toate acestea, dacă acest lucru a fost deja stârnit în mintea publicului, dacă și-au speriat cetățenii și vor să audă că nu vom face acest lucru și că nu avem planuri agresive față de Europa, atunci bine, suntem gata să consemnăm acest lucru în orice mod doresc ei”, a adăugat președintele rus.

Declarații liderului de la Kremlin vin după ce Generalul-locotenent german Alexander Sollfrank a transmis anterior că Rusia este capabilă să lanseze în orice moment un atac limitat asupra teritoriului NATO.

Pe 27 noiembrie, The Wall Street Journal a dezvăluit detalii despre un plan secret elaborat de Germania în cazul unui război cu Rusia. Documentul de 1.200 de pagini prezintă în detaliu modul în care 800.000 de soldați germani, americani și din alte țări NATO ar fi mutați spre est, pe linia frontului.

