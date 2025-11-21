Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Stiri actuale
21-11-2025 | 12:05
×
Codul embed a fost copiat

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

autor
Lorena Mihăilă

Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone.

„La data de 21 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea unui inculpat (cetăţean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă calificată şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală”, a transmis, vineri, DIICOT, într-un comunicat de presă.

arme vama albita

Procurorii au stabilit că bărbatul a aderat la un grup infracţional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Citește și
cutremur
Cutremur în România, vineri dimineață. Zonele în care s-a resimțit seismul

„La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albiţa) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor şi remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone. Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoţeau transportul s-au făcut menţiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deşeuri metalice. În acelaşi scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile şi amplasate în cutii de lemn”, mai arată DIICOT.

arme vama albita

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi.

Anterior, procurorii din Republica Moldova au dispus reţinerea a două persoane, suspectate că fac parte din aceeaşi grupare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: arme, diicot, contrabanda,

Dată publicare: 21-11-2025 12:05

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Cutremur în România, vineri dimineață. Zonele în care s-a resimțit seismul
Stiri actuale
Cutremur în România, vineri dimineață. Zonele în care s-a resimțit seismul

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 a fost înregistrat vineri, la ora 10:35, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO
Stiri actuale
Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare.

Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
Stiri actuale
Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, legate de fondurile pentru finanțarea apărării și Ucrainei.

Recomandări
Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”
Stiri externe
Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.

Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO
Stiri actuale
Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie
Vremea
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 Noiembrie 2025

03:32:19

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28