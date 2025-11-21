Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone.

„La data de 21 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea unui inculpat (cetăţean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă calificată şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală”, a transmis, vineri, DIICOT, într-un comunicat de presă.

Foto: DIICOT

Procurorii au stabilit că bărbatul a aderat la un grup infracţional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

„La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albiţa) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor şi remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone. Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoţeau transportul s-au făcut menţiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deşeuri metalice. În acelaşi scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile şi amplasate în cutii de lemn”, mai arată DIICOT.

Foto: DIICOT

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi.

Anterior, procurorii din Republica Moldova au dispus reţinerea a două persoane, suspectate că fac parte din aceeaşi grupare.

