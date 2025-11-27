Opt bărbați au fost găsiți vinovați în Rusia pentru atentatul asupra podului Crimeei din 2022

27-11-2025 | 13:52
Opt bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi de faptul că au făcut parte dintr-o ”grupare criminală organizată” care viza ”să comită un atentat” la podul care leagă Crimeea de Rusia, soldat cu cinci morţi, în octombrie 2022.

Claudia Alionescu

Anunţul a fost făcut de către Tribunalul Militar regional din Rostov-pe-Don, relatează AFP.

Explozia, care a avut loc la opt luni de la începutul ofensivei ruse la scară mare în Ucraina, a fost revendicată mai târziu de Kiev.

Mai multe travee ale acestui pod rutier şi feroviar - reparat între timp - s-au surpat parţial la 8 octombrie 2022, în urma exploziei unui camion încărcat cu explozivi, care rula pe pod.

Deflagraţia uriaşă care a avut loc a declanşat incendierea a opt vagoane-cisternă cu produse petroliere şi a distrus două secţiuni ale podului rutier de beton.

Cinci persoane au decedat în urma exploziei

Atacul s-a soldat cu cinci morţi - inclusiv şoferul camionului -, care a fost încărcat cu explozivi fără ca acesta să ştie, precizează într-un comunicat tribunalul.

Cei opt bărbaţi - care au pledat nevinovat - au fost judecaţi cu uşile închise începând din februarie.

Alt atac, revendicat de asemenea de Kiev, a avariat podul cu ajutorul unor drone navale, în iulie 2023.

De atunci, autorităţile ruse au consolidat puternic supravegherea acestui pod, care permite trimiterea de trupe şi material militar în Crimeea anexată.

Sursa: News.ro

