Vladimir Putin a spus când se va încheia războiul din Ucraina. Singura condiție pe care o are liderul de la Kremlin

Stiri externe
27-11-2025 | 16:18
Vladimir Putin
Getty

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, când și în ce condiții se va termina războiul din Ucraina.

autor
Alexandru Toader

În cadrul unei conferințe de presă, Vladimir Putin a subliniat că războiul (oprațiunea militară specială - așa cum numesc rușii conflictul pe care l-au început în Ucraina n.r.) se va încheia când trupele ucrainene se vor retrage din teritoriile ocupate, potrivit Ria Novosti, agenția rusă de presă deținută de stat, un principal canal de propagandă al Kremlinului.

În prezent, Rusia deține control asupra peninsulei Crimeea (anexată încă din 2014). În est, părți substanţiale din regiunile Donețk şi Luhansk (cunoscut împreună ca Donbas) sunt ocupate, iar în sud, trupele Moscovei au ocupat regiunile Zaporojie și Herson.

Altfel, Putin a reiterat joi disponibilitatea Moscovei de a continua diplomația cu Statele Unite și de a discuta serios planul Washingtonului de a pune capăt conflictului din Ucraina.

El a menționat că „fiecare punct” al propunerii SUA ar trebui discutat, adăugând că consilierul său Yuri Ushakov este în contact cu oficialii americani.

Vorbind despre planul de pace al SUA, președintele rus a declarat reporterilor din Bișkek, Kârgâzstan, că „nu există proiecte de tratate. A existat o serie de întrebări care au fost propuse pentru discuție și formulare finală”, subliniind necesitatea de a traduce documentul în „limbaj diplomatic”, dar repetând că acesta ar putea constitui baza unui viitor acord de pace. Rusia se așteaptă ca trimisul special al SUA, Steve Witkoff, să sosească la Moscova pentru discuții săptămâna viitoare, a dezvăluit Putin, notează agenția de știri Baha.
 

Sursa: RIA Novosti, Baha

Etichete: Ucraina, razboi, vladimir putin,

Dată publicare: 27-11-2025 16:17

