Ucrainenii se tem că nu mai apucă apucă pacea, după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Câți dintre noi vom supraviețui?”

Totul se petrece în condițiile în care și Vladimir Putin, dar și Donald Trump, cer acum încheierea unui acord de pace în Ucraina, fără să se încerce mai întâi încheierea unui armistițiu.

La precedenta reuniune a "Coaliției de voință" - de miercuri - un armistițiu în Ucraina încă era unul dintre obiectivele principale. Vineri, înaintea summitului din Alaska, Donald Trump spunea, la rândul său, că vrea un armistițiu rapid.

Însă, după întrevederea cu Vladimir Putin, totul s-a schimbat dramatic. Liderul de la Kremlin a respins ideea unui armistițiu și a solicitat să fie negociat direct un acord de pace.

Vladimir Putin: ”Aș dori să menționez imediat că vizita (în SUA) a fost oportună și foarte utilă. Am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe baze echitabile. Și, desigur, am avut ocazia să discutăm despre geneza, cauzele acestei crize. Tocmai eliminarea acestor cauze fundamentale ar trebui să constituie baza pentru soluționare”.

Iar Donald Trump a spus că îl va îndemna pe președintele ucrainean să accepte un acord de pace, fără încheierea prealabilă a unui armistițiu.

Nick Paton Walsh, corespondent-șef CNN pentru securitate internațională: ”Nu știm încă care este pilula amară pe care Ucraina va trebui, probabil, să o accepte. Asta se va clarifica, cel mai probabil, luni, în Biroul Oval”.

Refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu complică eforturile de a pune capăt războiului - a transmis Volodimir Zelenski.

”Putin trage de timp și și-a câștigat deja foarte mult timp”

Kira Rudik, parlamentar ucrainen: ”Când se pune problema unor negocieri care să ducă direct la pace, în loc de un acord de încetare a focului, prima mea întrebare este: câți dintre noi vom supraviețui până în acel punct? Știm cum reacționează de obicei Putin la apelurile sau discuțiile cu președintele Trump. Urmează adesea doar alte atacuri masive”.

Nick Paton Walsh, corespondent-șef CNN pentru securitate internațională: ”Un oficial european mi-a spus: "De fapt, cererile lui Putin nu s-au schimbat cu adevărat". El încă, spune acel oficial european, vrea controlul întregii regiuni Donbas, pentru care luptă acum cu înverșunare și de unde Ucraina nu are de gând să se retragă. Iar câteva săptămâni de diplomație neconcludentă ar putea oferi forțelor sale timpul necesar pentru a face progrese reale. Oricum, Putin trage de timp și și-a câștigat deja foarte mult timp”.

Potrivit relatărilor din presa americană, Vladimir Putin a formulat cereri de a prelua controlul complet asupra regiunilor Donețk și Luhansk, din est, pe care Rusia le controlează doar în proporție de 70%.

Ar renunța în schimb la unele mici teritorii ucrainene aflate sub controlul trupelor ruse, în Harkov și Sumî. Iar linia frontului ar fi înghețată în partea de sud, în regiunile Herson și Zaporojie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













