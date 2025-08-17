Ucrainenii se tem că nu mai apucă apucă pacea, după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Câți dintre noi vom supraviețui?”

Stiri externe
17-08-2025 | 19:13
×
Codul embed a fost copiat

Totul se petrece în condițiile în care și Vladimir Putin, dar și Donald Trump, cer acum încheierea unui acord de pace în Ucraina, fără să se încerce mai întâi încheierea unui armistițiu.

autor
Stirileprotv

La precedenta reuniune a "Coaliției de voință" - de miercuri - un armistițiu în Ucraina încă era unul dintre obiectivele principale. Vineri, înaintea summitului din Alaska, Donald Trump spunea, la rândul său, că vrea un armistițiu rapid.

Însă, după întrevederea cu Vladimir Putin, totul s-a schimbat dramatic. Liderul de la Kremlin a respins ideea unui armistițiu și a solicitat să fie negociat direct un acord de pace.

Vladimir Putin: ”Aș dori să menționez imediat că vizita (în SUA) a fost oportună și foarte utilă. Am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe baze echitabile. Și, desigur, am avut ocazia să discutăm despre geneza, cauzele acestei crize. Tocmai eliminarea acestor cauze fundamentale ar trebui să constituie baza pentru soluționare”.

Iar Donald Trump a spus că îl va îndemna pe președintele ucrainean să accepte un acord de pace, fără încheierea prealabilă a unui armistițiu.

Citește și
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ

Nick Paton Walsh, corespondent-șef CNN pentru securitate internațională: ”Nu știm încă care este pilula amară pe care Ucraina va trebui, probabil, să o accepte. Asta se va clarifica, cel mai probabil, luni, în Biroul Oval”.

Refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu complică eforturile de a pune capăt războiului - a transmis Volodimir Zelenski.

”Putin trage de timp și și-a câștigat deja foarte mult timp”

Kira Rudik, parlamentar ucrainen: ”Când se pune problema unor negocieri care să ducă direct la pace, în loc de un acord de încetare a focului, prima mea întrebare este: câți dintre noi vom supraviețui până în acel punct? Știm cum reacționează de obicei Putin la apelurile sau discuțiile cu președintele Trump. Urmează adesea doar alte atacuri masive”.

Nick Paton Walsh, corespondent-șef CNN pentru securitate internațională: ”Un oficial european mi-a spus: "De fapt, cererile lui Putin nu s-au schimbat cu adevărat". El încă, spune acel oficial european, vrea controlul întregii regiuni Donbas, pentru care luptă acum cu înverșunare și de unde Ucraina nu are de gând să se retragă. Iar câteva săptămâni de diplomație neconcludentă ar putea oferi forțelor sale timpul necesar pentru a face progrese reale. Oricum, Putin trage de timp și și-a câștigat deja foarte mult timp”.

Potrivit relatărilor din presa americană, Vladimir Putin a formulat cereri de a prelua controlul complet asupra regiunilor Donețk și Luhansk, din est, pe care Rusia le controlează doar în proporție de 70%.

Ar renunța în schimb la unele mici teritorii ucrainene aflate sub controlul trupelor ruse, în Harkov și Sumî. Iar linia frontului ar fi înghețată în partea de sud, în regiunile Herson și Zaporojie.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, negocieri, donald trump, vladimir putin, războiul din Ucraina,

Dată publicare: 17-08-2025 19:06

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Citește și...
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ
Stiri externe
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ

Putin vrea ca Ucraina să cedeze teritorii întinse, nu doar din cele aflate deja sub ocupație, spun surse apropiate negocierilor, citate de presa americană. Președintele rus este dispus în schimb să își retragă trupele din mici regiuni ucrainene.  

Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump
Stiri externe
Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.  

CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan
Stiri externe
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan

Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.

Recomandări
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina
Stiri externe
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).

Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump
Stiri externe
Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.  

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 August 2025

02:13:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12