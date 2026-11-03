Avem un nivel de înmagazinare de aproape 90% din depozitele subterane, mult peste media europeană. Iar prețurile pentru consumatorii casnici rămân plafonate și în acest sezon.



Ce țări stau cel mai bine la nivelul de înmagazinare

Extracția de gaz din depozite a început de pe 1 noiembrie. Nivelul de înmagazinare al României este aproape de 90%. Alături de Polonia, Portugalia ori Danemarca, suntem printre țările care stau cel mai bine. Media europeană este de sub 75%, în condițiile în care alte state, ca Germania sau Țările de Jos, abia au ajuns la un nivel de înmagazinare în depozite de 65%, departe de ținta europeană de 80%.

Au întâmpinat dificultăți în primul rând din cauza prețurilor de pe piețele internaționale.

Mihnea Cătuți, expert energie: În România a fost o situație particulară, pentru că noi avem un preț plafonat pentru consumatorul casnic, dar și producătorii de gaze sunt obligați să vândă la un anumit preț către furnizorii cu care clienții casnici au contracte și către înmagazinare. Asta înseamnă că noi am putut să înmagazinăm peste vară la un preț reglementat, deci mai mic decât cel care a fost în piață.

Facturile consumatorilor casnici vor rămâne la același nivel până pe 31 martie, atunci când expiră plafonarea în România.

Alte categorii de consumatori, cum ar fi cei industriali, pentru care nu există un astfel de plafon, se confruntă cu prețurile ridicate de pe bursa europeană. Este cel mai scump gaz din ultimii 4 ani, o criză pe care o vedem în toată lumea, din cauza războiului din Iran.

Pe piața europeană, gazul natural depășește 90 de euro pe MWh, în condițiile în care anul trecut, la început de noiembrie, era în jur de 30 de euro.

Costul mai mare cu energia poate ajunge în viitor, din păcate, și în prețurile produselor.