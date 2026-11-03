Tranzacţia are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro, iar finalizarea ei este estimată până la sfârşitul anului 2026 şi este condiţionată de obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare competente, inclusiv Consiliul Concurenţei, precum şi de îndeplinirea condiţiilor contractuale uzuale, convenite între părţi, notează News.ro.

„Flanco anunţă semnarea unui acord pentru preluarea integrală a companiei de către Kotsovolos (Next Gen Retail Services Single Member S.A.), parte a Grupului PPC, unul dintre principalele grupuri energetice din Europa de Sud-Est. Tranzacţia presupune achiziţia a 100% din acţiunile Flanco Retail S.A. de la acţionarii acesteia, Iulian Stanciu (98%) şi Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco (2%) şi are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro. Prin aplicarea în România a modelului de succes implementat de Grupul PPC în Grecia, odată cu achiziţia Kotsovolos, această tranzacţie marchează intrarea Grupului pe o piaţă a produselor electrice şi electronice aflată în plină dezvoltare, evaluată la 3,6 miliarde de euro, prin preluarea celei de-a doua cele mai mari reţele de magazine fizice din ţară”, anunţă Flanco.

Pe o piaţă în care magazinele fizice continuă să joace un rol esenţial, generând aproximativ 70% din vânzări, prezenţa geografică extinsă a Flanco, cu o reţea care acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România, asigură acces direct la consumatori şi o relaţie apropiată cu aceştia, precizează reprezentanţii Flanco.

„În paralel, Flanco va continua să îşi dezvolte activitatea de bază în retailul de produse IT&C şi electrocasnice, în timp ce reţeaua de magazine şi infrastructura logistică vor deveni şi o platformă esenţială de livrare şi servicii „last-mile” pentru Grupul PPC, asigurând ultima etapă a distribuţiei, instalării şi intervenţiilor tehnice direct la domiciliul consumatorilor. În acest context, PPC România va colabora îndeaproape cu Flanco, replicând modelul de succes al iniţiativelor comune şi al sinergiilor dezvoltate între PPC şi Kotsovolos în Grecia. Prin intermediul magazinelor Flanco, vor fi promovate, distribuite şi susţinute prin servicii tehnice soluţiile integrate pentru tranziţia verde oferite de PPC România, inclusiv sisteme fotovoltaice rezidenţiale, pompe de căldură, staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi aplicaţii inteligente de gestionare a energiei. Această extindere a Grupului creează oportunităţi de sinergii pe multiple niveluri, de la achiziţii comune şi optimizarea lanţului de aprovizionare până la dezvoltarea serviciilor digitale”, informează Flanco.

„Acordul pentru achiziţia Flanco marchează un salt de nivel pentru Kotsovolos: devenim un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, aducând un model de retail de succes pe o piaţă cu perspective uriaşe, cu un capital uman excepţional şi consumatori pasionaţi de tehnologie, aşa cum este România. Achiziţia Flanco, parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerează semnificativ execuţia planului nostru de afaceri, care urmăreşte crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii şi soluţii energetice, menit să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi a clienţilor noştri din Europa de Sud-Est şi să susţină activ tranziţia energetică în regiune. Flanco aduce Grupului o prezenţă îndelungată pe piaţa din România, un brand recunoscut şi, cel mai important, oameni cu expertiză şi cu o cunoaştere profundă a pieţei. În această moştenire investim şi, împreună cu echipa şi managementul companiei, vom construi viitorul”, a declarat Christos Karagiannakis, CEO al Kotsovolos.

Iulian Stanciu, acţionarul majoritar al Flanco în ultimii 15 ani, a afirmat: „Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât şi pentru piaţă, şi am reconstruit-o împreună cu Dragoş şi cu o echipă extraordinară. În toţi aceşti ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare reţea de retail de produse IT&C şi electrocasnice din România, cu 150 de magazine şi milioane de clienţi în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital şi un model integrat de retail, energie şi servicii pentru locuinţă, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia şi pe care îl aduce acum şi în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opţiune pentru companie, pentru angajaţii săi şi pentru clienţi”.

Dragoş Sîrbu, CEO şi acţionar al Flanco, precizează că până la finalizarea tranzacţiei, Flanco îşi va desfăşura activitatea la fel ca până acum, cu aceeaşi echipă şi aceleaşi angajamente faţă de clienţi şi parteneri.

Kotsovolos va finanţa achiziţia integral din fonduri proprii disponibile, fără a apela la împrumuturi. Finalizarea tranzacţiei este estimată până la sfârşitul anului 2026 şi este condiţionată de obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare competente, inclusiv Consiliul Concurenţei, precum şi de îndeplinirea condiţiilor contractuale uzuale, convenite între părţi.