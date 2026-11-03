Un magazin din Istanbul a intervenit în scandalul blănii partenerei lui Marcel Ciolacu: „Dorim să clarificăm câteva detalii”

Într-un mesaj publicat pe Instagram, reprezentanții magazinului susțin că articolul vestimentar ar fi fost realizat la comandă și că prețul de vânzare ar fi fost de 500 de euro.

Mesajul a fost publicat pe un cont de Instagram care a fost lansat chiar luni, 2 noiembrie 2026, după ce la finalul săptămânii trecute a izbucnit scandalul legat de evenimentul la care au participat liderii PSD.

„În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul. Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €”, se arată în postarea publicată pe pagina respectivă.