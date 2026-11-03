Un magazin din Istanbul a intervenit în scandalul blănii partenerei lui Marcel Ciolacu: „Dorim să clarificăm câteva detalii”

Într-un mesaj publicat pe Instagram, reprezentanții magazinului susțin că articolul vestimentar ar fi fost realizat la comandă și că prețul de vânzare ar fi fost de 500 de euro.
Mesajul a fost publicat pe un cont de Instagram care a fost lansat chiar luni, 2 noiembrie 2026, după ce la finalul săptămânii trecute a izbucnit scandalul legat de evenimentul la care au participat liderii PSD.
„În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul. Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €”, se arată în postarea publicată pe pagina respectivă.
Aparițiile de la petrecerea organizată cu ocazia botezului fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, au stârnit numeroase reacții, după ce partenerele unor lideri social-democrați au apărut în ținute de lux.
Cea mai comentată apariție a fost cea a Sorinei Docuz, despre care s-a spus că ar fi purtat o blană de șinșila, evaluată la aproximativ 17.000 de euro. În urma criticilor, Marcel Ciolacu a explicat că el a cumpărat haina cu 500 de euro, dintr-un bazar, și că aceasta ar fi din blană de iepure.
Tot luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că regretă parada vestimentară de la evenimentul din Timișoara. Grindeanu, care a fost nașul fiului lui Alfred Simonis, a susținut că și social-democrații au sărăcit odată cu românii.