Un magazin din Istanbul a intervenit în scandalul blănii partenerei lui Marcel Ciolacu: „Dorim să clarificăm câteva detalii”

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Vlcsnap 2026 11 03 10h33m38s864
ProTV

Un magazin din Istanbul a intervenit, luni, 2 noiembrie, în scandalul apărut recent la petrecerea organizată de liderul PSD Alfred Simonis, din cauza hainelor purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu.

autor
Adrian Popovici

Într-un mesaj publicat pe Instagram, reprezentanții magazinului susțin că articolul vestimentar ar fi fost realizat la comandă și că prețul de vânzare ar fi fost de 500 de euro.

Mesajul a fost publicat pe un cont de Instagram care a fost lansat chiar luni, 2 noiembrie 2026, după ce la finalul săptămânii trecute a izbucnit scandalul legat de evenimentul la care au participat liderii PSD.

„În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul. Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €”, se arată în postarea publicată pe pagina respectivă.

Aparițiile de la petrecerea organizată cu ocazia botezului fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, au stârnit numeroase reacții, după ce partenerele unor lideri social-democrați au apărut în ținute de lux.

Cea mai comentată apariție a fost cea a Sorinei Docuz, despre care s-a spus că ar fi purtat o blană de șinșila, evaluată la aproximativ 17.000 de euro. În urma criticilor, Marcel Ciolacu a explicat că el a cumpărat haina cu 500 de euro, dintr-un bazar, și că aceasta ar fi din blană de iepure.

Tot luni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că regretă parada vestimentară de la evenimentul din Timișoara. Grindeanu, care a fost nașul fiului lui Alfred Simonis, a susținut că și social-democrații au sărăcit odată cu românii.

Cum au putut fi atacate de hackeri frigiderele din magazine. Explicația unui specialist în securitate cibernetică

Etichete: marcel ciolacu,

Articol recomandat de sport.ro
Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă
Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă
Citește și...
Vlcsnap 2026 11 02 18h31m21s269
Stiri Politice
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
Marcel Ciolacu amână nunta cu iubita sa Sorina Docuz, după ce opinia publică a fost scandalizată de opulența afișată de liderii PSD și de partenerele lor la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. 
Siegfried muresan
Stiri Politice
Mureșan, atac la liderii PSD, după „parada de lux”: „Impresia pe care o dau e că funcția publică e o cale spre îmbogățire”
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a lansat un atac la adresa liderilor PSD, după evenimentul de familie organizat în weekend.
62542336
Stiri Politice
Gigel Știrbu, după botezul fiului lui Simonis, nășit de Grindeanu: „Halloween-ul la PSD-iști! Paraziții publici în haine de gală”
Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu comentează în termeni duri ținutele luxoase afișate de partenerele liderilor social-democrați la botezul fiului președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”
Sport

Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”

OUT după două luni de la Raja Casablanca! Marian Huja a ajuns la retrogradare cu fosta campioană a Africii
Sport

OUT după două luni de la Raja Casablanca! Marian Huja a ajuns la retrogradare cu fosta campioană a Africii