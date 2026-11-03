Echipamentele frigorifice au înregistrat brusc temperaturi neobișnuit de ridicate. Este un atac identic cu unul inițiat în mai multe țări din Europa.

Corespondent PROTV: „Potrivit informațiilor oferite până acum de reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 2 noiembrie, în jurul orei 1 și jumătate. Însă problema a fost observată de angajați abia la ora 8 dimineața. Reprezentanții magazinelor au raportat incidentul ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor care gestionau frigiderele, în urma căruia temperaturile ar fi ajuns până la 50 de grade Celsius. Este fix aceeași metodă după care au acționat hackerii și în celelalte atacuri cibernetice din mai multe magazine din Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda și Franța, spun specialiștii. Comisia Europeană a catalogat aceste atacuri „extrem de îngrijorătoare” pentru că se tot repetă. Am contactat reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale care ne-au transmis că nu au fost estimate pagubele momentan. Pe de altă parte, în celelalte țări afectate de aceste atacuri, pagubele sunt uriașe, iar tone de alimente au ajuns direct la gunoi.”

Reacția AMRCR

„AMRCR informează consumatorii că magazinele funcționează normal, conform programului. Produsele sunt la vânzare conform parametrilor de siguranță și sunt respectate toate specificațiile stabilite prin reglementări.

Retailerii aplică proceduri stricte de siguranță alimentară, care includ monitorizarea continuă a temperaturii și implementarea riguroasă a unor sisteme integrate de analiză și prevenție.

Mecanismele de trasabilitate și management al calității au rolul de a identifica, evalua și ține sub control orice vulnerabilități sau pericole pe tot parcursul fluxului alimentar. Produsele din echipamentele frigorifice sunt verificate constant și în cazul în care apar deficiențe acestea sunt remediate în cel mai scurt timp posibil, conform acestor proceduri.

În cazul unor eventuale probleme tehnice, fiecare rețea comercială are proceduri specifice și dispune de profesioniști cu expertiza necesară pentru a remedia orice inadvertențe și a asigura calitatea și siguranța alimentară.”, a transmis AMRCR cu privire la atacul informatic din cele șase magazine din țara noastră.