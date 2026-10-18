Carpiuc a fost unul dintre cei doi bărbați găsiți vinovați de complotul vizând deteriorarea a două case legate de fostul prim-ministru, acționând la ordinul unui coordonator misterios, vorbitor de limba rusă. În luna mai a acestui an, românul a fost condamnat la doi ani de închisoare, în timp ce prietenul său, ucraineanul Roman Lavrynovych, a primit o pedeapsă de șapte ani, arată GB News.

Ministerul de Interne britanic a confirmat, potrivit presei, că Stanislav Carpiuc a fost deja expulzat din țară. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat: „Acesta a fost un atac abominabil, iar condamnarea și încarcerarea acestor bărbați ar trebui să transmită un mesaj clar oricui este orbit de promisiunea banilor veniți de la străini. Veți fi prinși și veți înfrunta consecințe severe. Această persoană a fost acum deportată din Regatul Unit.”

Două case și o mașină folosite de Sir Keir au fost incendiate în nordul Londrei, în luna mai a anului trecut. Lavrynovych, cel care a executat atacul, a acționat la instrucțiunile unui utilizator anonim de Telegram, cunoscut sub numele „El Money”, așa cum a reieșit dintr-un proces desfășurat la Curtea Old Bailey, la începutul acestui an. Această figură anonimă ar fi fost legată de o rețea rusă de sabotaj online.

Instanța a aflat că „El Money” i-a oferit lui Lavrynovych 3.000 de lire sterline în criptomonede, cu condiția ca incendiile să fie filmate și să ajungă în știri. Carpiuc și-a sprijinit și încurajat prietenul, urmând să îl ajute să convertească suma promisă în numerar. Orice persoană deportată din Regatul Unit este supusă unei interdicții de revenire în țară.

Procesul a relevat că Lavrynovych a dat mai întâi foc unui autoturism Toyota Rav4, deținut anterior de Sir Keir. Câteva zile mai târziu, ușile din față ale a două case au fost cuprinse de flăcări, inclusiv locuința prim-ministrului, care este ocupată de cumnata acestuia de când el s-a mutat la Downing Street. Atacurile din nordul Londrei, petrecute în mijlocul nopții, în timp ce oamenii dormeau, au reprezentat o amenințare gravă la adresa vieții și i-au terorizat pe locatari, a reținut Curtea Old Bailey.

Judith Alexander, cumnata lui Sir Keir, a povestit că a văzut fum negru pe scări, în timp ce ea, fiica sa și partenerul acesteia se aflau în casă.

În urma evenimentelor, „El Money” l-a încurajat pe Lavrynovych să fugă, spunându-i: „Uite, ai atacat locuința unei persoane cu o funcție foarte înaltă în Marea Britanie. Îți voi trimite bani; trebuie să părăsești orașul.”

Lavrynovych a fost acuzat la data de 15 mai anul trecut, iar Carpiuc a fost oprit la aeroportul din Luton, unde aștepta un zbor către România, două zile mai târziu.

Cum s-au apărat acuzații

În apărarea sa, Lavrynovych, un muncitor în construcții din Sydenham, sudul Londrei, a recunoscut incendiile, dar a susținut că a fost amenințat de „El Money”. Avocatul lui Carpiuc, Shahid Rashid, a afirmat că clientul său a fost „întotdeauna omul cu banii”. „Funcția sa a fost de a valorifica criptomoneda. De asemenea, este important de reținut că el nu urma să obțină nimic din acest lucru. Motivația sa a fost aceea de a-și ajuta un prieten care avea o nevoie disperată de bani pentru tratamentul medical al tatălui său”, a declarat avocatul în fața instanței.

Poliția Antiteroristă din Londra (Counter Terrorism Policing London) a precizat că nu a găsit nicio dovadă care să lege un anumit individ, grup sau organizație de contul de social media „El Money”.

Comandantul Helen Flanagan, șefa forței antitero din Londra, a declarat: „Pedepsele cu închisoarea în acest caz reflectă acțiunile nesăbuite ale celor doi bărbați implicați. Aș dori să laud munca rapidă a echipei de investigație, care i-a identificat pe cei implicați la câteva zile de la incendii. Infracțiunile, precum incendierea, dirijate de conturi online anonime care promit plăți, reprezintă o tendință recurentă în activitatea noastră. Mesajul nostru pentru oricine ar putea fi abordat în acest mod sau se gândește să facă ceva similar este să se răzgândească. Așa cum am văzut aici, nu veți fi plătiți așa cum vi se promite; veți fi identificați și aduși în fața justiției, iar singurul lucru cu care veți rămâne este perspectiva unei pedepse lungi cu închisoarea.”