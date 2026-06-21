''Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. El a eşuat rău în două chestiuni foarte importante - IMIGRAŢIE ŞI ENERGIE. Îi doresc numai bine!'', a scris Trump.

Starmer a reafirmat vineri că va lupta pentru a rămâne la putere, după alegerea în parlament a principalului său rival, Andy Burnham, primarul metropolei Manchester, favorit pentru a ajunge în Downing Street.

Duminică, ministrul britanic al comerţului Peter Kyle a declarat că premierul Keir Starmer, subminat de scăderea popularităţii sale, ''s-a întâlnit cu o serie largă de persoane'' într-o perioadă de ''reflecţie despre realităţile politice, provocările şi oportunităţile cu care se confruntă'' el.

Cotidianul The Observer a scris duminică pe prima pagină că Starmer ''ar urma să demisioneze'' luni, în timp ce publicaţia The Sunday Telegraph a anunţat că premierul este ''pregătit'' să plece.

Cine i-ar putea lua locul

Dacă ar demisiona sau ar fi demis, aceasta ar însemna că ţara ar avea al şaptelea prim-ministru în puţin peste un deceniu – cea mai mare rotaţie a conducerii din ultimele aproape două secole, ceea ce reflectă nemulţumirea faţă de eşecurile guvernelor succesive de a îmbunătăţi serviciile publice şi de a aborda probleme precum imigraţia ilegală.

Burnham, un politician de carieră în vârstă de 56 de ani, este considerat de mulţi membri ai Partidului Laburist drept cel mai probabil succesor al lui Starmer – fie printr-un transfer negociat al puterii, fie printr-o competiţie formală pentru conducere.

După ce şi-a construit o bază de putere în cadrul Partidului Laburist în calitate de primar în Manchester, nordul Angliei, el a respins cu uşurinţă ameninţarea reprezentată de partidul populist de dreapta al lui Nigel Farage, câştigând, vineri, alegerile pentru un loc vacant în Parlament.