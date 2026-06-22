Printre favoriții pentru succesiune se numără Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester, care a confirmat deja că va candida.

Vizibil emoționat, Starmer le-a mulțumit soției sale, Vic, și a spus că dorește să fie „cel mai bun tată posibil” pentru copiii săi. El a anunțat că va cere Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să deschidă oficial procesul de depunere a candidaturilor pentru noua conducere pe 9 iulie.

Potrivit lui Starmer, procedura ar urma să fie finalizată până la intrarea Parlamentului în vacanța de vară, pe 16 iulie. În cazul în care va exista o competiție internă, noul lider al laburiștilor va fi desemnat până la revenirea Parlamentului din vacanță, pe 1 septembrie.

Deocamdată nu este clar dacă va avea loc o competiție pentru conducerea partidului. Dacă un singur candidat va obține susținerea necesară și nu va avea contracandidați, acesta ar putea deveni lider imediat după închiderea perioadei de nominalizări, relatează BBC.

Andy Burnham intră în cursa pentru conducerea Partidului Laburist

La scurt timp după anunțul demisiei, Andy Burnham a confirmat că va încerca să-i ia locul lui Starmer.

„Keir a adus servicii importante țării noastre și vreau să-i mulțumesc pentru leadershipul și dedicarea sa într-o perioadă extrem de dificilă”, a transmis Burnham pe rețelele sociale.

El a subliniat că procesul de tranziție trebuie să fie unul „ordonat și responsabil” și a anunțat că își va depune candidatura pentru funcția de lider al partidului.

„Oamenii așteaptă stabilitate, seriozitate și concentrare asupra problemelor care contează cu adevărat. Prioritatea noastră trebuie să fie creșterea economică, costul vieții, serviciile publice, locuințele și oportunitățile pentru generațiile viitoare”, a afirmat politicianul, potrivit presei britanice.

La doi ani după ce Partidul Laburist a obținut o victorie zdrobitoare la alegeri, popularitatea și autoritatea lui Starmer s-au prăbușit, în timp ce partidul populist de dreapta al lui Nigel Farage, Reform UK, și Partidul Verde, de stânga, au înregistrat o creștere semnificativă în sondajele de opinie, relatează CNN.

Doar Burnham, au afirmat aliații săi, ar putea stopa declinul electoral al partidului într-un mod în care extrem de nepopularul Starmer nu este în măsură să o facă.

Iar victoria răsunătoare a lui Burnham – care a învins categoric partidul „Reform” la câteva săptămâni după ce Partidul Laburist a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile locale – îi conferă, de asemenea, un avânt considerabil.

Cine este Andy Burnham

În ultimii ani, Burnham a devenit unul dintre cei mai populari politicieni din țară. Personalitatea sa carismatică a reușit să eclipseze orice contradicții din imaginea sa publică, cum ar fi insistența sa că este un outsider la Westminster, în ciuda faptului că a devenit cercetător parlamentar la 24 de ani, consilier special la 28 de ani și deputat pentru prima dată la doar 31 de ani.

Andy Burnham, în vârstă de 55 de ani, revine în Parlament după victoria categorică obținută la alegerile parțiale din circumscripția Makerfield, unde a câștigat aproximativ 55% din voturi.

Născut în nord-vestul Angliei, Burnham a declarat că a fost inspirat să intre în politică după ce a urmărit serialul britanic „Boys From The Blackstuff”, difuzat în 1982 și axat pe dificultățile economice ale clasei muncitoare în perioada guvernării lui Margaret Thatcher.

Absolvent de limba engleză al Universității Cambridge, Burnham și-a început cariera în jurnalism, colaborând cu publicații de specialitate din domeniul transporturilor și industriei. Ulterior a intrat în politică, lucrând ca cercetător parlamentar pentru fosta ministră Tessa Jowell.

În 2001 a devenit deputat pentru circumscripția Leigh, mandat pe care l-a deținut până în 2017. În această perioadă a ocupat mai multe funcții importante în guvern, inclusiv pe cea de ministru al Sănătății și secretar șef al Trezoreriei.

Din 2017 și până în prezent a fost primarul regiunii Greater Manchester, perioadă în care zona a cunoscut o dezvoltare economică și urbană accelerată.

Critici și poziția față de Brexit

Criticii săi susțin că Burnham încearcă să se prezinte drept un outsider politic, deși face parte de mult timp din establishmentul de la Westminster. De asemenea, unele dintre declarațiile sale privind Brexitul au atras atenția adversarilor, scrie Euronews.

Deși a afirmat în trecut că Marea Britanie ar trebui să revină în Uniunea Europeană, Burnham a declarat recent că nu consideră oportună redeschiderea acestei dezbateri.

„Cred că Brexitul a avut efecte negative asupra Regatului Unit, însă ultimul lucru de care avem nevoie acum este să reluăm acele dispute”, a spus el în luna mai.

În schimb, politicianul promite susținerea afacerilor britanice, revitalizarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

„Avem șansa de a schimba direcția țării, de a-i face pe oameni să simtă din nou că politica poate aduce schimbări pozitive și speranță”, a declarat Andy Burnham.

În ceea ce privește imigrația, acesta a adoptat o poziție mai apropiată de cea a actualului guvern, susținând planurile ministrului de interne, Shabana Mahmood, de a elimina statutul permanent de refugiat și renunțând la solicitările sale anterioare de a permite imigranților fără statut de rezident să beneficieze de prestații sociale.