Înainte de a-și anunța demisia, Starmer a declarat că a preluat Partidul Laburist într-o stare „falimentară din punct de vedere politic, financiar și moral”.

El a afirmat că i s-a spus „de nenumărate ori” că partidul este „terminat”, însă susține că le-a demonstrat contrariul celor care aveau această opinie.

Starmer a spus că a schimbat partidul prin „eliminarea otrăvii antisemitismului”.

„Am restabilit încrederea în economie, apărare și securitate națională”, a adăugat el.

Starmer: Intrarea în Downing Street, în 2024, a fost cel mai mândru moment din viața mea

Keir Starmer a părăsit reședința din Downing Street nr. 10 alături de soția sa, în aplauzele și ovațiile celor prezenți.

„Momentul în care am pășit pe Downing Street, acum doi ani, a fost cel mai mândru din viața mea”, a declarat acesta.

El a explicat că a intrat în politică pentru a avea șansa de a schimba în bine viața a milioane de oameni.

În continuare, Starmer a trecut în revistă parcursul care a condus Partidul Laburist la preluarea puterii în iulie 2024.