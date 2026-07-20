Fost primar al Greater Manchester, în nordul Angliei, până luna trecută, el îi succede demisionarului Keir Starmer, care s-a instalat la Downing Street în iulie 2024, după o victorie zdobitoare a Partidului Laburist (labour) în alegerile legislative, care a pus capăt unei perioade de 14 ani de guverne conservatoare.

După ce a primit susţinerea a aproximativ 95% dintre deputaţii laburişti, Andy Burnham a devenit vineri liderul Partidului Laburist, partidul majoritar în Parlament.

Keir Starmer şi-a anunţat demisia la 22 iunie, nepopular în ţară şi puternic contestat în partidul său, în urma unor decizii neîndemânatice, scandaluri şi înfrângeri electorale locale.

Luni are loc un ritual pe care britanicii încep să-l cunoască bine, din cauza valsului premierilor. Andy Burnham este al şaselea care se instalează la Downing Street în zece ani.

Keir Starmer a pronunţat mai întâi un scurt discurs de adio, la numărul 10, pe Downing Street, la Londra, după care şi-a prezentat demisia regelui Charles al III-lea, la Palatul Buckingham.

Apoi, Andy Burnham s-a întâlnit cu regele, care i-a cerut să formeze un Guvern şi urmează să susţină primul discurs în calitate de premier la sosirea la Downing Street, către ora 11.40 GMT (14.40, ora României). El urmează să-şi prezinte "priorităţile sale", cu obiectivul de a "restabili încrederea în Guvern" şi de a le "da oxigen" britanicilor împotriva crizei costului traiului, potrivit echipei sale.

Ce guvernare promite

Noul Guvern urmează să fie anunţat luni seara.

Mulţi se întreabă despre succesorul lui Rachel Reeves în postul de ministru al Finanţelor, Mai multe nume circulă, inclusiv al lui Shabana Mahmood, în prezent ministru de Interne, unde a desfăşurat o politică foarte fermă împotriva imigranţilor.

Andy Burnham are de răspuns unor provocări care i-au doborât pe predecesorii săi - în primul rând o creştere economică atonă şi o criză persistentă a costului traiului. Marja sa de manevră este mică, din cauza unei datorii publice foarte mari.

Laburiştii contează pe Andy Burnham - supranumit "regele Nordului" - să oprească ascensiunea Partidului Reform UK (antimigraţie) al lui Nigel Farage, care se află în fruntea sondajelor în vederea viitoarelor alegeri legislative, prevăzute în 2029.

Într-un interviu acordat luni Times, Andy Burnham, un comunicator abil, cu un stil destins - şi perceput un pic mai la stânga decât Keir Starmer - a promis să guverneze "altfel".

"Trebuie să le arătăm oamenilor unde mergem, iar apoi etapele pentru a ajunge acolo", a insistat el.

Vineri, el a repetat că este vorba despre "ultima şansă" a Partidului Laburist.

"El caută, înainte de toate, să placă şi este, astfel, reticent să ia decizii grele, în timp ce este exact lucrul de care are nevoie ţara în acest moment", a apreciat, în Times, şefa opoziţiei conservatoare Kemi Badenoch.

După două eşecuri în preluarea şefiei Partidului Laburist - în 2010 şi 2015 -, Andy Burnham a părăsit Londra şi s-a întors în Nord, de unde este originar. El a fost ales primar al Greater Manchester în 2017.

La conducerea acestui fost bastion industrial, care a cunoscut o relansare economică, el a devenit una dintre cele mai populare personalităţi politice din ţară.

Petrol și gaze naturale

El a anunţat că vrea să descentralizeze puterea şi să înfiinţeze "Nr. 10 Nord", o trimitere la nr. 10 de pe Downing Street, dar în Manchester.

Echipa sa a avertizat că el va abandona proiectul unei cărţi de identitate digitale propus de către Keir Starmer cu scopul de a lupta împotriva muncii străinilor fără acte.

Presa britanică scrie că Andy Burnham ar putea să autorizeze dezvoltarea unor câmpuri petrolifere şi gazifere la Marea Nordului.

Fără să confirme acest lucru, Lucy Powell - numărul doi în Partidul Laburist - a declarat că noul premier va avea o abordare "mai pragmatică" în acest subiect.

Preşedintele american Donald Trump, care a îndemnat în mai multe rânduri la exploatarea resurselor Mării Nordului, s-a felicitat deja, pe reţeaua sa Truth Social.

Acest lucru va face Regatului Unit să treacă de la statutul de "dezastru lovit de sărăcie la cel al uneia dintre cele bogate ţări de pe planetă".