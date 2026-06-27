De la "Vacanţă la Roma" ("Roman Holiday") şi "La Dolce Vita" la "Jurnal intim" ("Dear Diary"), Vespa a devenit pe marile ecrane o emblemă mondială a stilului de viaţă italian. Legendarul scuter, născut odată cu Republica Italiană, aniversează în acest weekend, la Roma, 80 de ani de existenţă, relatează AFP.

Mii de Vespa au invadat sâmbătă dimineaţă străzile Cetăţii Eterne, un haos plin de culoare şi de bună dispoziţie.

Unii dintre ei purtând geci de motociclist, sfidând astfel căldura din capitala italiană, alţii în tricouri, singuri sau în cuplu, pe aceeaşi şa, aceşti iubitori ai celebrului scuter au defilat prin centrul oraşului, inclusiv pe străzi care, de obicei, sunt restricţionate traficului.

"Ne-am adus Vespa din Statele Unite. Am trecut prin Germania, apoi prin Viena (...) şi am condus apoi Vespa mea din Austria până la Roma, timp de două săptămâni", a declarat pentru AFP TV David Baamonde, un locuitor din Texas.

"Pentru mine, Vespa reprezintă arta de a trăi, lipsa grijilor, bucuria de a profita de moment, descoperirea peisajelor... este un mod de viaţă", a declarat, la rândul său, italianul Andrea Musco.

"Istoria Vespei, care a însoţit literalmente naşterea şi ascensiunea Italiei după Al Doilea Război Mondial, este, într-un fel, un simbol legendar al istoriei şi culturii noastre", a reamintit primarul capitalei italiene, Roberto Gualtieri, cu ocazia festivităţilor.

Vespa, care înseamnă "viespe" în italiană, o aluzie la zgomotul motorului prototipului său, a luat naştere la 23 aprilie 1946, când Piaggio a depus în Italia primul brevet privind fabricarea sa. De atunci, este produsă în continuare, în special la uzina din Pontedera, în Toscana (regiunea central-nordică a Italiei).

"E ceva special"

Peste 10.000 de pasionaţi de Vespa din întreaga lume erau aşteptaţi sâmbătă la Roma, veniţi pe scuterele lor din toate generaţiile, uşor de recunoscut după liniile rotunjite, caroseria metalică în culori vii şi farul rotund montat pe ghidon.

Printre aceştia s-au numărat Andrew Ward, în vârstă de 57 de ani, şi sora sa, Julie Stover, în vârstă de 63 de ani, veniţi special din Statele Unite. Cei doi californieni au închiriat o Vespa la Roma pentru a putea participa la paradă. "Am avut scutere şi motociclete toată viaţa. Dar întotdeauna mi-am dorit o Vespa. (...) Acum am două", a declarat pentru AFP Andrew, obişnuit cu întrunirile "Vespiştilor" din ţara sa.

"Este un scuter de înaltă calitate. Şi este asociat cu un anumit statut. Are clasă. Nu e ca acele scutere mici şi ieftine, pe care le vezi tot timpul pe şosea. Vespa e ceva special", a adăugat sora sa.

Emancipare socială

Concepută pentru a fi un mijloc de transport popular şi accesibil, Vespa - care a beneficiat de numeroase inovaţii derivate din aviaţie, domeniul principal de activitate al Piaggio - a devenit, de asemenea, simbolul unei anumite emancipări sociale.

Istoria sa este strâns legată de "istoria unei ţări care iese din perioada postbelică, care vrea să se mişte, care vrea să se ridice", a comentat Matteo Colaninno, preşedintele executiv al grupului Piaggio, cu ocazia festivităţilor.

"Iar această dorinţă de a se mişca nu se referă doar la mobilitatea fizică", ci este şi "un fel de elan către mobilitatea economică şi, mai ales, către mobilitatea socială", a explicat el.

"Astăzi, Vespa a devenit un fenomen mondial; ne apropiem de pragul de 20 de milioane de vehicule produse" începând din 1946, a subliniat Colaninno.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, fotografiată joi pe o Vespa albă în sălile de la Palazzo Chigi, reşedinţa sa oficială, a declarat că celebrul scuter nu reprezintă doar "excelenţa în materie de industrie", ci şi "una dintre cele mai apreciate embleme italiene din lume, simbol al creativităţii şi stilului italian".

Însă, pentru Illac Diaz, originar din Filipine, cel mai "frumos lucru la Vespa" sunt prieteniile pe care le creează. "Nu există niciun loc în care să parchezi fără ca oamenii să devină prieteni. Aşadar, Vespa este ca o familie", a subliniat acest bărbat de 52 de ani, care a cumpărat recent o casă în Trieste, în nordul Italiei, şi care intenţionează să achiziţioneze cât mai curând... o nouă Vespa.