Locuitorii părţii europene a Rusiei, care a fost atacată noaptea trecută de sute de drone ucrainene, au început să voteze vineri în primele alegeri legislative desfăşurate pe timp de război, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Secţiile de votare s-au deschis în capitala Moscova la ora locală 08:00 (05:00 GMT), la nouă ore după deschiderea secţiilor din districtul Ciukotka şi peninsula Kamceatka, regiunile cele mai estice ale ţării.

Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, mai mult de 350 de drone inamice care se îndreptau spre capitală au fost doborâte începând din după-amiaza zilei de joi, în timp ce Ministerul Apărării rus a menţionat 629 de drone ucrainene doborâte în toată Rusia.

Peste 111 milioane de ruşi din 89 de regiuni sunt chemaţi la urne pe parcursul următoarelor trei zile pentru a alege cei 450 de deputaţi ai Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului.

Numărul secţiilor de votare din ţară este de peste 90.000, iar în străinătate au fost organizate 333 de secţii. Teoretic, în străinătate pot vota peste 1,8 milioane de ruşi, dar numărul secţiilor de votare a fost redus în ţări precum Germania, unde vor fi numai două, faţă de 16 la alegerile precedente, şi în Israel, cu trei secţii în loc de 13.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Occidentul că a lansat o campanie prin care urmăreşte "torpilarea alegerilor", acuzaţie formulată şi de ministrul de externe rus Serghei Lavrov.

Votul electronic, foarte criticat de opoziţie, este disponibil în 32 de regiuni ruseşti, unde locuiesc peste 48 de milioane de alegători, dar puţini au solicitat această opţiune.

Locuitorii din teritoriile ocupate de trupele ruse în cele patru regiuni ucrainene anexate pe hârtie de Rusia în 2022, Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, vor putea vota în premieră la alegerile parlamentare ruse. În Doneţk, votul a început în mod anticipat pe 8 septembrie, din motive de securitate.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a îndemnat concetăţenii să voteze pentru a contribui la victoria în războiul din Ucraina, idee exprimată de asemenea de 10 dintre cele 11 partide care participă la alegeri.

Partidul Kremlinului, Rusia Unită, va încerca să-şi revalideze majoritatea constituţională pe care o deţine din 2016 şi i-ar conveni o prezenţă scăzută la urne în rândul susţinătorilor încheierii invaziei în Ucraina.

Conform sondajelor oficiale, partidul Rusia Unită are 33-37% în intenţiile de vot, deşi companiile independente îi dau numai aproximativ 25%, dar analiştii politici cred că va obţine în final circa 50% din voturi.

Sunt aşteptate să acceadă în parlament alte trei sau patru partide, conduse de comunişti, care au criticat votul electronic, considerându-l un instrument de manipulare.

Singurul partid care cere oprirea războiului împotriva Ucrainei, formaţiunea liberală Iabloko, nu va fi pe buletinul de vot după ce a fost exclus din alegeri de către Curtea Supremă, dar circa o sută dintre candidaţii săi mai pot obţine mandate de deputat în circumscripţiile electorale.

Aproximativ 59% dintre ruşi doresc încetarea luptelor şi reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, conform unui sondaj al Centrului Levada, dar Putin respinge ideea unui armistiţiu, prin urmare nu pot fi excluse noi atacuri atacuri ucrainene pe durata desfăşurării scrutinului.

Apelul lui Putin pentru ruși

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat miercuri participarea la viitoarele alegeri parlamentare ca pe un barometru al sprijinului pentru războiul Rusiei în Ucraina şi i-a îndemnat pe ruşi să participe activ la vot, relatează Reuters.

Rusia organizează alegeri parlamentare timp de trei zile, începând de vineri, pentru a alege componenţa celor 450 de locuri în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal), care s-a remarcat prin aprobarea fidelă a iniţiativelor Kremlinului.

Acestea sunt primele alegeri parlamentare de când Rusia a declanşat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, şi au loc într-un moment în care sondajele de opinie arată că unii ruşi au devenit mai îngrijoraţi cu privire la modul în care conflictul îi afectează, pe fondul tensiunilor economice şi al faptului că aproape toţi candidaţii anti-război au fost excluşi de pe buletinele de vot.

Sistemul politic este strict controlat, iar partidul de guvernământ Rusia Unită, susţinut de Putin, ar urma să-şi menţină poziţia dominantă, potrivit majorităţii analiştilor.

Într-un discurs televizat adresat miercuri naţiunii înaintea scrutinului, Putin s-a referit la "operaţiunea militară specială", aşa cum numeşte Kremlinul războiul său în Ucraina, şi la zonele ucrainene aflate sub control rusesc, afirmând că participarea la vot ar contribui la asigurarea victoriei Moscovei şi ar demonstra hotărârea naţională în faţa presiunilor externe.

"Alegerea şi voinţa voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susţin soldaţii noştri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică şi de dragostea pentru patria noastră, şi că nimeni nu va reuşi să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea şi sistemul nostru socio-politic", a declarat Putin.

El a afirmat că votul va constitui un răspuns colectiv celor care încearcă să slăbească Rusia, să-i împiedice dezvoltarea şi să o priveze de suveranitate şi de dreptul de a-şi decide propriul viitor.

Putin, care conduce pentru prima dată din 2007 campania partidului Rusia Unită pro-Kremlin, a subliniat că acestea vor fi primele alegeri parlamentare la care vor participa locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate de Moscova în 2022 (Doneţk, Lugansk /est/, Herson şi Zaporojie /sud/), notează EFE.

Preşedintele rus a afirmat totodată că, deşi este în război cu vecinul său, Rusia organizează votul în termenul stabilit, ceea ce reprezintă una dintre criticile pe care el obişnuieşte să le adreseze liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care îl consideră nelegitim. Kievul a explicat de mai multe ori că atât timp cât în ţară este în vigoare legea marţială, Ucraina nu poate organiza nici alegeri prezidenţiale, deşi lui Zelenski mandatul i-a expirat în 2024, şi nici parlamentare.

"Ştim pentru ce luptă Rusia şi care este datoria fiecăruia dintre cetăţenii săi", a subliniat Putin, care a fost reales în 2024, tot în plin război.

Rusia Unită, care deţine de zece ani majoritatea constituţională în Dumă va încerca să-şi confirme acest rezultat duminică, deşi, potrivit sondajelor oficiale, se bucură de un sprijin de doar 33-37 %, iar potrivit sondajelor independente, de 25 %.

Între timp, grupul anonim de hackeri CikLeak a afirmat miercuri pe site-ul său că a spart serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, cu mai puţin de două zile înainte de începerea alegerilor, conform EFE.

"Vrem ca cetăţenii ruşi să înţeleagă mai bine modul în care autorităţile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC şi a contractorilor săi (Rostelecom, Ţifteh şi alţi participanţi la dezvoltarea sistemului GAS "Alegeri" 2.0) a fost compromisă. Tot materialul a fost deja transmis jurnaliştilor", afirmă hackerii.

Aceştia au denunţat faptul că CEC "a creat un sistem electronic de vot la distanţă complet opac".

"Acesta este cel mai simplu mod de a fura voturi. Dar acum vedem din interior că organizarea alegerilor cu rezultatele dorite reprezintă o presiune enormă pentru sistem", mai spun ei.