Nu este însă suficient să fie create noi posturi: medicii și asistenții trebuie să fie stimulați, prin salarii, condiții de muncă și perspective de carieră mai bune. În România, deși Guvernul a deblocat posturi, iar autoritățile locale acordă beneficii, în unitățile medicale mici locurile scoase la concurs rămân adesea neocupate.

Valentin este chirurg la Spitalul din Vălenii de Munte, Prahova. Face zilnic naveta din București. Deocamdată, nu ia în calcul varianta de a-și muta aici soția și cei trei copii.

Valentin Tomescu, chirurg: „Noi, medicii tineri, suntem mai atenți la echilibrul dintre viața personală - familia și munca profesională, posibilitatea de a te dezvolta.”

Spitalul este renovat, a fost cumpărată aparatură nouă, posturile au fost scoase la concurs, dar nu se prezintă nimeni. Ultimele statistici arată că în România peste 90% din medici lucrează în mediul urban, dar cei mai mulți sunt concentrați în marile centre universitare.

De altfel, deficitul de specialiști din orașele mici, care se tot adâncește, este una dintre problemele identificate la nivel european, iar europarlamentarii au votat un plan de măsuri care să combată criza forței de muncă din domeniul medical.

Strategia europeană prevede stimulente pentru zonele deficitare, condiții bune de muncă și folosirea inteligenței artificiale și a telemedicinei pentru a sprijini personalul.

Corespondent PROTV: „Europarlamentarii vorbesc despre faptul că țările cu venituri ridicate recrutează ușor personal medical din cele mai puțin dezvoltate și vor strategii care să reducă aceste plecări, fără a limita însă dreptul la libera circulație. Organizația Mondială a Sănătății estima că în jur de 45.000 de medici și asistente medicale cu cetățenie română lucrau în alte țări OECD. Doar anul trecut, peste 1.200 de doctori au solicitat documentele necesare pentru a putea profesa în străinătate.”

La sfârșitul lunii iulie, Guvernul a aprobat deblocarea angajărilor pentru aproape 6.900 de posturi vacante. 1.400 sunt pentru medici.

Cristina Tache, manager Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte: „Nimeni nu cere informații despre posturile vacante pe care noi le punem pe site.”

Zece posturi pentru medici sunt la spitalul orășenesc Negrești Oaș, din Satu Mare, complet renovat și dotat cu aparatură nouă.

Dalma Pap, manager spitalul Negrești: „Tinerii specialiști au salariile undeva între 7.000 și 8.000 lei pentru început, în funcție de vechime și de specialitate, la care se adaugă și sporuri, pot să ajungă undeva la 14.000, 15.000 lei. Primăria le oferă în cadrul ANL locuințe.”

În Statele Unite ale Americii, tinerii care urmează medicina primesc sprijin financiar pentru a-și plăti studiile, cu o condiție: să profeseze măcar doi ani în comunitățile cu deficit de medici.