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Horoscop 18 septembrie 2026, cu Neti Sandu. Zodia pentru care o să intre de undeva o sumă mare de bani

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
18 septembrie

Horoscop 18 septembrie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate. O să ne dăm peste cap să terminăm treaba și la serviciu, și acasă, că vrem să facem și puțină mișcare. Mai dăm o tură pe la mare, munte.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să știm la ce să ne așteptăm de aici încolo.

Horoscop 18 septembrie 2026 – FECIOARĂ

Se pare că vin banii pe o filieră diferită și o să acoperiți golurile, că sunt multe de cumpărat în perioada asta.

O să găsiți o companie agreabilă să plecați pe undeva zilele astea și o să vă întoarceți revigorați.

Horoscop 18 septembrie 2026 – BALANȚĂ

O să fiți invitați la o ceremonie, în alt oraș, probabil, și o să vă prindă bine să mai schimbați peisajul și să vă faceți și alți prieteni.

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Vești bune, întâlniri, invitații pe la diverse evenimente mondene și o să vă încărcați frumos bateriile.

Horoscop 18 septembrie 2026 – SCORPION

Se observă o cheltuială, poate pentru că dați o fugă într-o stațiune turistică și poate o să revedeți și niște buni prieteni cu ocazia asta.

Vi se plătesc orele suplimentare și poate o idee, un concept care au adus beneficii mari firmei pentru care ați lucrat și o să fie un confort financiar.

Horoscop 18 septembrie 2026 – SĂGETĂTOR

O să vă ocupați și de treburile casei, dar vreți să și plecați pe undeva cu familia, ca să vă destindeți, să ieșiți din rutina zilnică, să dați refresh stării de spirit.

Se poate să întâlniți pe cineva care să vă completeze frumos și să construiți o relație trainică, dacă n-aveți pe nimeni.

Horoscop 18 septembrie 2026 – CAPRICORN

O să vă ocupați și de treburile casei, dar vreți să și plecați pe undeva cu familia, ca să vă destindeți, să ieșiți din rutina zilnică, să dați refresh stării de spirit.

O să fiți invitați la un eveniment festiv și poate plecați de azi, dacă e pe undeva prin țară party-ul.

Horoscop 18 septembrie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate vă invită cineva în străinătate și o să vă faceți timp, că e cineva care contează pentru voi și e de profitat de ocazie.

Se pare că o să vă alegeți cu niște bani despre care nu știați și o să le faceți o bucurie alor voștri, să îi scoateți pe undeva.

Horoscop 18 septembrie 2026 – PEȘTI

O să explorați noi teritorii, poate vă descoperiți și un hobby și o să fie acolo o febră creativă, că or să vă vină tot felul de idei. O să aveți inspirație.

Se poate să cheltuiți mai mult decât v-ați propus, ca să vă duceți la o nuntă, pe undeva, chiar și prin țară, dar e o legătură de suflet și nu mai contează banii.

Horoscop 18 septembrie 2026 – BERBEC

Poate o să vă implicați într-o activitate de grup și o să fie apreciată contribuția voastră, o să se mai repete experiența.

O să le faceți o vizită unor prieteni care sărbătoresc ceva și o să mai uitați de rate, de facturi și alte griji.

Horoscop 18 septembrie 2026 – TAUR

Se poate să fie în pregătire o petrecere în familie și o să fie alergătură până o să puneți lucrurile la punct și să fiți gata de musafiri până mâine.

E cineva care o să vă invite la plimbare și o să lăsați pe duminică, în cazul în care sunteți în pregătiri și azi, și mâine.

Horoscop 18 septembrie 2026 – GEMENI

Vi se propune un job, dar aveți deja destule pe cap și numai dacă e ceva la care visați de multă vreme o să ziceți DA.

E posibil să întâlniți într-un cerc de cunoscuți, poate chiar la serviciu, pe cineva care să vi se potrivească, așa, ca fel de a fi, și să dați șanse unei relații.

Horoscop 18 septembrie 2026 – RAC

Vă bate gândul să faceți o schimbare și să treceți și printr-un concurs, dacă e nevoie, și o să mai urcați o treaptă în sfera profesională. Totul e să încercați.

E de intervenit cu un telefon ca să vă luați banii mai devreme sau și la timp să fie, numai să nu depășiți un termen, că o fi vreo rată de achitat.

Horoscop 18 septembrie 2026 – LEU

Se poate să intre de undeva o sumă mare de bani și să aveți de plecat și într-o excursie, printre altele, ca să vă detensionați.

Întrevedere cu cineva care să vă propună un job, dar o să țineți cu dinții la condițiile voastre, că stați bine cu stima de sine.

Horoscop 12 septembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie urmează să investească bani

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