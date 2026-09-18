Ungaria poate respecta reglementările Uniunii Europene şi să elimine complet dependenţa de gazul rusesc într-un interval de un an, a declarat vineri ministrul Economiei şi Energiei, Istvan Kapitany, o declaraţie care marchează o schimbare semnificativă de poziţie faţă de politicile promovate sub fostul premier Viktor Orban, transmite Bloomberg, citat de Agepres.

Într-un interviu pentru site-ul independent de ştiri Telex, Istvan Kapitany a spus că Ungaria dispune de suficiente conexiuni prin conducte pentru a se aproviziona cu gaze din alte surse, la preţuri competitive.

De asemenea, Kapitany a spus că Guvernul de la Budapesta reanalizează proiectul de extindere a singurei centrale nucleare, atribuit unei companii ruseşti, şi poartă discuţii cu furnizori pentru a-şi diversifica sursele de aprovizionare cu ţiţei, reducând astfel dependenţa de petrolul rusesc.

„Dacă situaţia evoluează aşa cum se prefigurează în prezent, aprovizionarea cu gaze a Ungariei poate, şi va fi asigurată, din alte surse în luna octombrie 2027", a spus Kapitany, făcând aluzie la termenul-limită până la care statele membre UE trebuie să înceteze importurile de gaze naturale din Rusia.

Viktor Orban a făcut Ungaria complet dependentă de Rusia, în timp ce tot restul Europei și-a diversificat opțiunile

Aceste declaraţii semnalează disponibilitatea premierului Peter Magyar de a renunţa la abordarea predecesorului Viktor Orban faţă de Rusia. În cei 16 ani la guvernare, încheiaţi odată cu alegerile din aprilie, Orban a mizat tot mai mult pe Moscova pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei, chiar şi în timp ce celelalte state UE luau măsuri pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia, mai ales după declanşarea invaziei ruseşti în Ucraina.

Orban susţinea că Ungaria, o ţară fără ieşire la mare, nu are alte opţiuni pentru a-şi asigura securitatea energetică decât Rusia. În schimb, criticii afirmă că această politică a transformat Budapesta într-un instrument al Kremlinului, izolând Ungaria.

Decizia Guvernului Orban de a anula o licitaţie internaţională pentru extinderea centralei nucleare Paks şi de a atribui contractul companiei ruse Rosatom în 2014 este considerată elementul central al aprofundării relaţiilor Ungariei cu Rusia.

Viktor Orban a oferit Moscovei un contract de 12,5 miliarde de euro pentru două reactoare nucleare rusești

Proiectul oferit de către Viktor Orban direct Moscovei este estimat la 12,5 miliarde de euro și presupunea construirea a două noi reactoare nucleare rusești, cu o capacitate combinată de 2 gigawați.

Kapitany a precizat că proiectul extinderii centralei nucleare Paks, care înregistrează întârzieri de câţiva ani, este în prezent reanalizat şi că până la sfârşitul anului se va decide dacă mai este necesară extinderea centralei. Ministrul ungar al Energiei a menţionat progresele tehnologice care ar putea permite prelungirea, cu încă 20 de ani, a duratei de viaţă a celor patru reactoare nucleare care funcţionează în prezent.

„Analiza este încă în curs; o vom finaliza până la sfârşitul anului şi atunci vom decide dacă Ungaria are nevoie de noi unităţi nucleare în mixul său energetic", a declarat Kapitany pentru Telex. El a precizat că evaluarea se desfăşoară într-o manieră „deschisă şi complet obiectivă".

Pe lângă diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, Ungaria urmăreşte şi reducerea importurilor, în special în ceea ce priveşte energia electrică. Planurile autorităţilor de la Budapesta prevăd creşterea capacităţii de stocare a energiei şi deschiderea ţării către investiţii majore în energie eoliană.