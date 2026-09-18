Biletul câștigător a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, iar norocosul jucător a ghicit toate cele cinci numere principale și bila bonus, obținând astfel premiul de șapte cifre, potrivit The Sun.

Numerele câștigătoare de la extragerea care a avut loc pe 19 august au fost 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar bila bonus a fost 16.

Persoanele care nu mai sunt în posesia biletului pot depune în continuare o cerere la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale, însă aceasta trebuie făcută în termen de 30 de zile de la extragere, adică până vineri, 18 septembrie.

Cei care mai au biletul pot revendica premiul până în 2027

Cei care au păstrat biletul câștigător au însă timp până la 15 februarie 2027 pentru a revendica suma care le-ar putea schimba viața.

Toby Moxham, directorul serviciului pentru câștigători din cadrul Allwyn, a declarat: „Imaginați-vă că descoperiți că un bilet cumpărat cu câteva săptămâni în urmă valorează o sumă de șapte cifre. Exact acest lucru i s-ar putea întâmpla unui jucător Lotto din districtul londonez Richmond.”

„Vorbiți cu prietenii, familia, colegii și vecinii – credem că putem găsi câștigătorul dispărut, dar avem nevoie de ajutorul publicului”, a adăugat el.

Cei care cred că ar putea fi misterioșii câștigători sunt îndemnați să contacteze Loteria Națională prin telefon sau e-mail pentru a-și revendica premiul.

Peste 130 de jucători au devenit milionari anul acesta

Anul acesta, peste 133 de jucători Lotto au devenit milionari, iar un alt câștigător a obținut, miercurea trecută, un jackpot de 7,8 milioane de lire sterline.

O parte din banii obținuți din vânzarea biletelor de loterie este folosită pentru finanțarea proiectelor Loteriei Naționale, inclusiv în domeniile artei și sportului, precum și pentru conservarea unor obiective de patrimoniu național.