Această desfășurare marchează un pas important în utilizarea inteligenței artificiale (AI) în China pentru îmbunătățirea serviciilor publice și a administrării urbane, potrivit Xinhua.

Roboți în intersecțiile aglomerate

Lansată pe 1 mai, echipa este formată din 15 roboți inteligenți pentru gestionarea traficului, poziționați strategic la intersecții importante din centrul orașului. Misiunea lor este de a gestiona traficul pietonal și al vehiculelor nemotorizate, de a oferi indicații și de a sprijini agenții umani, creând un nou model de „colaborare om-mașină”.

Roboții sunt adaptați nevoilor specifice ale locațiilor în care operează. În celebra zonă turistică West Lake, vizitatorii pot merge la un robot, pot apăsa butonul „Vreau să vorbesc” de pe ecranul interactiv și pot cere indicații.

Indicații în timp real pentru turiști

Dotat cu un model lingvistic avansat, robotul procesează rapid solicitarea și, folosind date în timp real despre trafic și locație, oferă cea mai bună rută pietonală sau de transport public, prin voce și informații afișate pe ecran.

La marile intersecții, roboții au rol de sprijin pentru aplicarea legii. Echipati cu algoritmi avansați de recunoaștere vizuală, aceștia monitorizează non-stop pentru a identifica încălcări ale regulilor de circulație, cum ar fi trotinetele electrice care depășesc linia de oprire sau conducătorii fără cască.

Monitorizare și sancționare automată

La detectarea unei abateri, robotul emite imediat un avertisment audio și poate transmite datele către un centru de comandă pentru acțiuni ulterioare.

Dincolo de aplicarea legii și asistență, roboții pot dirija și traficul. Prin sincronizare la nivel de milisecundă cu semafoarele și o bibliotecă de gesturi standard ale poliției rutiere, aceștia pot executa opt comenzi distincte, inclusiv „mergi”, „oprește”, „stânga” și „dreapta”. Astfel, semnalele lor sunt perfect aliniate cu semafoarele, oferind instrucțiuni clare pentru șoferi și pietoni.

Un model extins în mai multe orașe

Potrivit lui Chen Sanchuan, ofițer al poliției rutiere din Hangzhou, introducerea echipei de roboți a redus semnificativ volumul de muncă al agenților umani. Capabili să lucreze continuu între 8 și 9 ore pe zi, roboții preiau sarcinile de rutină și repetitive, permițând polițiștilor să se concentreze pe activități mai complexe.

Implementarea din Hangzhou nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o tendință națională mai amplă. În întreaga Chină, orașele integrează inteligența artificială și robotica în sistemele de gestionare a traficului pentru a îmbunătăți eficiența și siguranța în perioadele aglomerate.

În Kashgar, din regiunea autonomă Xinjiang Uygur, un robot îmbrăcat în uniformă reflectorizantă dirijează traficul la o intersecție importantă încă de la începutul vacanței de 1 Mai. Cu o cameră de înaltă definiție montată pe cap, acesta execută gesturi standard cu precizie, atrăgând atenția trecătorilor.

În mod similar, în Ordos, din Mongolia Interioară, doi roboți polițiști dirijează traficul din 1 mai. Folosind tehnologii din domeniul Internetului obiectelor și inteligența artificială, aceștia se ocupă de dirijarea traficului, educația rutieră și patrule inteligente.

Potrivit lui Wu Qingyun, ofițer de poliție rutieră în Ordos, utilizarea roboților a crescut eficiența traficului și a redus necesarul de personal în intersecții, contribuind la o gestionare mai eficientă a traficului urban.

Jiang Lei, cercetător într-un important centru național de robotică, a declarat că implementarea roboților în mai multe orașe marchează un moment important, în care inteligența artificială devine activă în administrarea urbană.

„Această tendință sugerează că poliția robotică este doar începutul, iar tot mai multe industrii din China vor accelera transformarea inteligentă”, a spus el.