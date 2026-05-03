Inter Milano – Parma. Cristi Chivu, la un pas de titlu în Serie A. Cum poate deveni Inter campioană, astăzi

Cristi Chivu Inter Milano
Inter Milano poate deveni campioană în Serie A 2026 în meciul cu Parma. Echipa lui Cristian Chivu are nevoie de un egal după Napoli – Como 0-0. 

În cazul în care va obține punctul necesar, Inter Milano va câștiga matematic titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului, consolidându-și statutul de una dintre cele mai constante echipe din Italia în ultimii ani.

Inter Milano, la un punct de Scudetto după pasul greșit al lui Napoli

Inter Milano este foarte aproape de câștigarea titlului în Serie A, după ce SSC Napoli a remizat, scor 0-0, cu Como 1907 sâmbătă, 2 mai 2026.

Rezultatul din etapa a 35-a a menținut diferența de nouă puncte între lider și principala urmăritoare, cu doar trei etape rămase de disputat. În acest context, calculele sunt simple: Inter are nevoie de cel puțin un egal pentru a deveni matematic campioană.

Meci decisiv pe Giuseppe Meazza: Inter – Parma

Partida dintre Inter Milano și Parma Calcio 1913 se dispută duminică, 3 mai 2026, pe stadionul Stadio Giuseppe Meazza de la ora 21:45.

Echipa pregătită de Cristian Chivu are avantajul terenului propriu și două variante favorabile: victorie sau egal.

Cristian Chivu, aproape de primul titlu ca antrenor

Pentru Cristian Chivu, acest sezon poate marca o performanță majoră în carieră. Fostul internațional român este foarte aproape de primul său titlu de campion în postura de antrenor, chiar în primul sezon complet pe banca lui Inter.

Un eventual succes ar confirma parcursul constant al echipei milaneze, care a dominat mare parte din sezonul 2025-2026 din Serie A.

Inter – Parma LIVE SCORE (actualizare în timp real)

Începând cu ora meciului, vom prezenta în format live score desfășurarea partidei din Milano.

