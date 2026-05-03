După ce a cumpărat case pentru părinții săi și a investit într-o afacere, datoriile de 150.000 de euro i-au transformat viața într-un coșmar financiar, potrivit capital.fr.

Adesea, visăm cu ochii deschiși la ce am face dacă am câștiga o sumă mare la loto. Unii ar investi în vacanțe luxoase, alții ar lansa propriile afaceri, iar alții încă ar rezolva probleme financiare grave.

Un astfel de vis s-a transformat în realitate pentru un bărbat din Béarn, pe 4 aprilie 2007. După ce a câștigat 5,6 milioane de euro, viața lui s-a schimbat complet.

„Mi-a schimbat complet viața. Eram într-o situație disperată; părinții mei urmau să fie evacuați deoarece proprietarul vindea totul și aveam nevoie de 200.000 de euro. Am avut un noroc incredibil: am câștigat la loto. Am cumpărat o casă pentru părinții mei și una alături pentru mine. Am continuat să lucrez și apoi am intrat în afaceri”, a povestit el, amintindu-și de momentele de dinainte de câștig.

Cu 5,6 milioane de euro în buzunar, bărbatul a crezut că viitorul era asigurat.

„Credeam că, dacă cumpăr două case, sunt mai mult decât pregătit pentru viitor”, a spus el, însă realitatea avea să îl contrazică. După câțiva ani, s-a trezit cu o datorie uriașă de 150.000 de euro și două case ipotecate.

„Am întâlnit o persoană rea... Eram trei asociați. M-au convins să investesc pe bursă, iar în doar un an și jumătate, pierdusem jumătate din suma inițială. Tot ce am investit nu îmi aducea nimic. Astăzi, simt o ură uriașă”, a mărturisit fostul câștigător.

De la visul de a fi bogat la coșmarul datoriilorCăutând o soluție pentru a ieși din impas, bărbatul continuă să joace la loto, sperând că norocul îi va surâde din nou.

„Când câștigi, Loteria Națională Franceză îți recomandă să folosești un notar și experți în gestionarea averii din Paris. Dar am crezut că nu avem nevoie de așa ceva în Béarn. A fost greșeala mea – că nu i-am ascultat. Am avut încredere în bancheri și oameni de afaceri care sunt escroci”, a recunoscut el.

Pentru câștigătorii care obțin sume de peste 500.000 de euro, Loteria Națională Franceză (FDJ) oferă suport personalizat, inclusiv consiliere psihologică. Deși nu este obligatoriu, majoritatea câștigătorilor aleg să beneficieze de aceste servicii, mai ales când sumele câștigate sunt uriașe și transformă viețile într-o adevărată provocare. Conform FDJ, suportul acordat este esențial pentru gestionarea noii realități financiare și emoționale a câștigătorilor.

Această poveste arată cum o decizie greșită poate transforma un vis într-un coșmar financiar. Chiar și cu milioane de euro în cont, un câștigător poate ajunge să își piardă averea din cauza unor alegeri neinspirate.