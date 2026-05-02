Vibrația zilei este 3 și comunicarea ne va uni, vom face echipă cu cei pe care-i iubim.

Horoscop 3 mai 2026 – Taur

Prietenii vă iau cu ei în plimbare, poate vă duceți la o sindrofie, dacă nu chiar voi sunteți cei care dați de băut, că e o zi aniversară. O să aveți parte de momente plăcute și n-o să ratați o invitație la un spectacol, la o cină romantică, la o plimbare sub clar de lună, diseară.

Horoscop 3 mai 2026 – Gemeni

E o listă de mondenități din care o să tot bifați, dar vouă vă place să vă întâlniți cu multă lume și să aveți preocupări recreative comune. Surprizele se țin lanț la voi, prietenii vă scot la plimbare, la picnic, poate ajungeți și la malul mării și înapoi.

Horoscop 3 mai 2026 – Rac

Se poate să aveți o petrecere în familie și să vină rude, prieteni, fie acasă, fie ieșiți în oraș, la o terasă sau în parc, la iarbă verde. Se poate să vă duceți la o nuntă, la un botez și să revedeți oameni de care sunteți atașați sufletește și să vă încărcați bateriile.

Horoscop 3 mai 2026 – Leu

Aveți chef de distracție și poate dați o raită prin oraș, pe la târguri, expoziții și o să stați la socializare cu prietenii. E o mare bucurie a revederii, poate își face apariția cineva care a lipsit o bună bucată de vreme din viața voastră și o să fie super.

Horoscop 3 mai 2026 – Fecioară

Vă scoate la cafea cineva care vrea să știe ce șanse mai are să fiți împreună, după discuțiile aprinse pe care le-ați avut în ultima vreme. Relația de cuplu o să aibă de câștigat dacă o să fiți sinceri unul cu celălalt și o să mențineți armonia în relație.

Horoscop 3 mai 2026 – Balanță

Se pare că e cineva dintr-un cerc de prieteni care se simte atras de voi și o să înceapă o tatonare, să vedeți ce compatibilități ar fi. E multă lume care vă vrea prin preajmă și o să vă faceți timp să vă vedeți cu cât mai mulți prieteni.

Horoscop 3 mai 2026 – Scorpion

O să dați curs unei invitații la un party, poate fi și afară, în natură, la munte sau la mare, și să faceți și puțină mișcare, să vă dezmorțiți. E posibil să vă treziți cu un musafir care e în trecere prin oraș și o să vă facă plăcere să petreceți toată ziua împreună, și seara.

Horoscop 3 mai 2026 – Săgetător

Prietenii așteaptă de la voi o inițiativă, să alegeți un traseu, o destinație nu prea departe de casă și să vă duceți împreună la distracție, poate la Marea Neagră. Se poate să întâlniți la o reuniune amicală pe cineva care să vină cu o propunere de job, cine știe, și să vă convină.

Horoscop 3 mai 2026 – Capricorn

Se poate să faceți o tratație, cu sau fără un prilej anume, și să vă bucurați că-i adunați în jurul vostru pe acei oameni care v-au lipsit ca aerul. Vi se propune să vă implicați într-o activitate care v-ar aduce, pe lângă o stare de spirit mai bună, și o extindere a sferei de influență.

Horoscop 3 mai 2026 – Vărsător

E o atmosferă plăcută în grupul cu care vă veți vedea și relațiile de prietenie se vor suda, poate veți desfășura activități comune în continuare. Poate v-ați făcut remarcați prin ceva care a atras un public anume și o să primiți un premiu, felicitări, ceva – drăguț.

Horoscop 3 mai 2026 – Pești

Poate ați avut un succes și dați de băut, faceți o tratație, or să fie prieteni pe lângă voi și va fi o încărcătură emoțională, o să vă atingă la coarda sensibilă. Se pare că o să revină cineva cu gând de împăcare și o să fie o revărsare de bunătate, trecând peste supărări.

Horoscop 3 mai 2026 – Berbec

O să căutați prezența prietenilor, vă duceți unde sunt și ei, că aveți nevoie de susținerea anturajului în perioada asta pentru confort sufletesc. O să faceți cumva să consolidați relațiile ca să aveți la cine apela la o adică și o să le întoarceți și voi gestul.