Pe hârtie, educația ar trebui să arate deja altfel. În realitate, multe șantiere sunt întârziate, dotările stau nefolosite, iar unele achiziții ridică semne de întrebare. În timp ce copiii descoperă roboți pe care nu știu să-i pornească, procurorii europeni investighează cum au fost cheltuiți banii pentru transportul elevilor la școală.

Școli noi, independente energetic. Laboratoare de informatică dotate cu ochelari de realitate virtuală și roboți. Campusuri universitare pentru învățământ dual. Microbuze electrice pentru reducerea abandonului școlar. Sunt doar câteva dintre direcțiile în care Uniunea Europeană a decis să investească. La schimb, a primit amânări.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene: S-au pierdut ani de zile pentru stabilirea listei de zeci de campusuri. Peste tot unde existau aceste liste, întârzierile sunt majore.

Șantiere sub 50% executate.

Contracte cu microbuze școale electrice, sub lupa procurorilor europeni

Între timp, Parchetul European a deschis o anchetă după ce s-au cumpărat microbuze electrice la prețuri aproape duble față de media pieței, livrate de o firmă apropiată unor lideri PNL din Prahova.

Dorin Gabriel Răducanu, primarul comunei Dumbrăvești Prahova: Am apreciat la momentul respectiv că este o sumă destul de mare pentru o mașină, dar am considerat că, fiind ceva nou, este normal să coste mai mult.

Educația a primit prin PNRR 3,5 miliarde de euro, dar la renegociere a pierdut 718 milioane. Școlile verzi au fost afectate direct. Au rămas în proiect 34 de unități școlare noi și 8 renovate, care ar trebui să devină independente energetic. Stadiul de implementare arată însă întârzieri mari, iar șansele ca acestea să fie finalizate până în august sunt reduse.

Vom vizita șantierele unor școli care ar trebui recepționate peste patru luni. Până atunci, vorbim despre o altă investiție menită să reducă amprenta de carbon: microbuzele electrice pentru transportul elevilor.

Peste 1.300 de microbuze electrice ar trebui să ducă elevii la școală. Pentru mulți copii din mediul rural, drumul până la cursuri a fost o problemă majoră. Dacă aceste microbuze circulă constant și sunt integrate într-un sistem coerent, pot face diferența între prezență și abandon.

Vehicule mai puține, dar la preț dublu

Uniunea Europeană a alocat 250 de milioane de euro pentru achiziția de microbuze școlare. Anul trecut, jurnaliștii de la publicația "Reporter de Iași" au descoperit că o firmă din Prahova a vândut autovehicule la prețuri duble, mai ales către UAT-uri controlate de PNL.

În PNRR se estimase că 250 de milioane de euro sunt suficiente pentru 3.200 de microbuze, la aproximativ 78.000 de euro bucata. România a cumpărat doar 1.300, la circa 200.000 de euro fiecare, fără TVA. Licitațiile au fost câștigate în proporție de 60% de firma Aveuro din Prahova, companie conectată la zona politică. Parchetul European investighează cazul, după ce Corpul de Control al Ministerului Fondurilor Europene a confirmat aceste informații.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene: Au existat diferențe majore între caietele de sarcini, nu doar la preț, ci și la specificații. În unele cazuri au fost incluse servicii de mentenanță și piese de schimb, în altele nu.

Pornind de la aceste realități, am urmărit traseul documentelor: cine a scris ghidurile de finanțare și cum au ajuns anumite specificații în caietele de sarcini, astfel încât banii să ajungă, eventual, în conturile unor firme apropiate de putere.

În județul Prahova, primăriile au făcut achiziții în iunie lui 2024. Iulian Dumitrescu, fost lider PNL și vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, apărea alături de primarul din Dumbrăvești, unde a fost cumpărat unul dintre cele mai scumpe microbuze din țară.

Am mers în comună pentru a afla cum s-a făcut achiziția.

Consiliul Local a scos la licitație achiziția. S-au înscris două firme: una din Câmpina, al cărei proprietar este fiul șefei organizației de femei a PNL Prahova, și una din Timiș. Cea din Timiș a contestat procedura, dar nu a mers mai departe. Oferta a fost respinsă, iar câștigătoare a fost declarată firma Aveuro, care a încasat 1,23 milioane de lei pentru un microbuz de 16+1 locuri, adică aproximativ 246.000 de euro.

Dorin Gabriel Răducanu, primarul comunei Dumbrăvești Prahova: Nu cunosc detaliile. Am vrut doar să aducem microbuzul. Am considerat că suma este mare, dar am avut impresia că lucrurile au fost stabilite dinainte.

Reporter: De către cine?

Dorin Gabriel Răducanu: Nu pot spune. Cred că ghidul a fost greșit făcut.

Primarul susține că ghidul solicitantului a impus un preț maxim ridicat per microbuz.

Dorin Gabriel Răducanu, primarul comunei Dumbrăvești Prahova: Uniunea Europeană a dat direcția: vehicule nepoluante, un buget. Dar ghidul prevedea clar o sumă maximă de 250.000 de euro per bucată. Dacă nu era formularea asta, puteai face o licitație reală. Așa, totul a fost aplicat greșit. Se discuta de la început despre această sumă mare. Nu este clar cine a stabilit-o. Toată lumea se lăuda cu el și fiecare partid accesați, accesați că sunt bani disponibili, sunt disponibile toate, dar ca în majoritatea cazurilor, multe din ele sunt pritocite.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene: Deși inițial Ministerul Educației prevăzuse o procedură centralizată, în care achizițiile urmau să fie făcute la nivel național, a existat o solicitare către prim-ministrul de la acea vreme pentru schimbarea acestei abordări. Era Nicolae Ciucă. Solicitarea nu a primit niciodată un răspuns. În urma acestei scrisori, Ministerul Educației a renunțat la procedura centralizată și a introdus achizițiile la nivel județean. O achiziție centralizată, în teorie, ar fi putut duce la prețuri mai bune.

Pentru a înțelege de ce s-a renunțat la acest mecanism, am mers la Ministerul Educației. Sorin Decă este directorul responsabil de acest domeniu.

Sorin Decă, secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării: Pentru că există această prevedere CID documentul programatic al PNNR, care spune că achiziția trebuia să fie făcută la nivel de consilii județene sau inspectorate școlare județene ori la nivelul inspectoratelor școlare județene. Din păcate, nu există expertiza tehnică ca MEC să deruleze proceduri licitații la aceste sume licitații de milioane de euro.

Am analizat acest document, dar nu apare nicio prevedere în acest sens. Singura recomandare se referea la stabilirea necesarului de către Ministerul Educației alături de autoritățile locale.

Cât a costat în alte localitățile același microbuz

Începând cu lunile februarie și martie, au început să apară licitațiile în SEAP. Același tip de microbuz, cu aceleași caracteristici, a fost cumpărat la prețuri foarte diferite.

Acesta este microbuzul achiziționat de la Aveuro, primul livrat. La Dumbrăvești s-au plătit 1,2 milioane de lei, în timp ce în Sălaj același model a fost cumpărat de Consiliul Județean cu 750.000 de lei. În Brașov, într-o comună, pentru același tip de microbuz s-au plătit aproximativ 800.000 de lei.

Un document publicat de edupedu.ro arată o listă cu 2600 de localități eligibile, nu 1300.

Dragoș Pîslaru a trimis la Parchetul European raportul Corpului de Control, iar instituția a anunțat deschiderea unei anchete care va trebui să lămurească inclusiv modul în care au fost redactate ghidurile de finanțare.

Am făcut o solicitare oficială, dar lista nu ne-a fost trimisă.

Dragoș Pîslaru: Vă spun tot ce a ajuns la mine. Corpul de Control a primit informația că specificațiile ar fi fost propuse de un așa-zis comitet academic. Am cerut numele acestui comitet și nu am primit răspuns. Am dus verificările până la capăt pentru a documenta dacă există suspiciuni de fraudă.

Sorin Decă, secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării: Detaliile tehnice, da au fost stabilite de o echipă din Ministerul Educației, împreună cu experți externi din mediul universitar, profesor universitar care lucrează pe componenta asta de automobile rutiere și ă. Partea de electronică ă și se regăsesc în cadrul ghidului. Aceste aceste specificații tehnice, sub forma unei recomandări de specificații tehnice pentru Consiliul Județean. (Cine făcea parte din acest comitet?) Tot 3 persoane, vă pot transmite lista persoanelor.

Pe Cristian Apostol, azi consilier județean, fostul vicepreședinte al județului l-am sunat. Recunoaște că este angajatul mamei patronului Aveuro, lidera PNL Prahova, dar spune că nu a avut nicio influență asupra primarilor din județ care au cumpărat microbuze de la firma mamei patronului Aveuro.

Cei de la Aveuro au refuzat un interviu, invocând o procedură aflată în curs la nivel european, dar ne-au transmis în scris că este greșită comparația de preț între microbuze cu număr diferit de locuri. Noi nu am făcut însă această comparație, ci am analizat caietele de sarcini pentru același tip de vehicul, cu aceleași specificații.

Compania mai susține că variațiile între județe țin de condițiile specifice fiecărei proceduri, precum termenele de livrare, dotările tehnice sau perioadele de garanție. Dar cele trei achiziții analizate aveau cam aceleași condiții. De asemenea, afirmă că fiecare autoritate contractantă a venit cu propriile estimări de preț și că, în unele cazuri, pe piață au existat oferte chiar mai mari.

În ceea ce privește suspiciunile legate de caietele de sarcini, compania neagă orice favorizare și arată că specificațiile tehnice din ghidul Ministerului Educației au fost doar orientative, fiecare consiliu județean având libertatea să le adapteze.