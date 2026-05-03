„Strategic, România este importantă pentru Statele Unite, dar nu e totuși vitală. Nici măcar Europa nu mai e atât de vitală, importantă, pe cât ne-am fi dorit sau pe cât a fost până de curând. O arată inclusiv elementele de doctrină ale Statelor Unite din Strategia Națională de Securitate sau Strategia Națională de Apărare a SUA. Statele Unite și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului președintelui Obama”, a declarat consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca, în cadrul unei emisiuni la TVR Internațional, potrivit TVR Info.

Întrebat dacă din punct de vedere strategic, România este vitală pentru Statele Unite, Marius Lazurca a explicat: „Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective – în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic și nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”.

Totodată, el a subliniat că România este „în egală măsură relevantă” pentru SUA.

„Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”, a mai spus consilierul prezidențial, potrivit sursei citate.