Echipa Velocity din Brăila a câștigat Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: ''România e mândră de voi!''

iLikeIT
Data publicării:
Data actualizării:
Velocity nicusor dan
Facebook.com/NicusorDan.ro

Echipa de robotică 'Velocity' a Colegiului Național 'Gheorghe Munteanu Murgoci' din Brăila a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, desfășurat în perioada 29 aprilie - 2 mai, la Houston, în Statele Unite ale Americii.

autor
Stirileprotv

Elevii brăileni au obținut titlul mondial după un parcurs marcat de probe tehnice dificile și meciuri decisive, reușind să se impună în fața celor mai bune echipe de robotică din lume.

'Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România', a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu, citat de pagina de Facebook a Asociației Părinților Elevilor Colegiului Național 'Gheorghe Munteanu Murgoci'.

Potrivit datelor competiției, în prima zi, echipa a înregistrat trei victorii din cinci meciuri, cele două înfrângeri fiind cauzate de probleme tehnice ale robotului. Membrii echipei au remediat rapid defecțiunile, iar în ziua a doua au revenit în competiție cu un robot optimizat, obținând alte trei victorii și calificându-se în fazele eliminatorii.

În playoff, 'Velocity' a format o alianță cu echipa Exodus 30030 din Texas, colaborare care s-a dovedit decisivă, cele două echipe câștigând meciurile cu scoruri ridicate, inclusiv un rezultat record al diviziei Lovelace.Echipa 'Velocity' este coordonată de prof. Paul Pruș, iar din echipa brăileană fac parte elevii Filip Neațu, Dennis-Gabriel Racoviță, Pîrvu Alecsandra - Flavia, Tudor Iulia, Prodan Dragoș, Gălbinaș Andreea Cristina, Pavel Bogdan-Cristian, Bănică Alexandru Ioan, Tudor Laura, Mototolea Luca-Andrei, Dan Victor, Toma Irina, Tutulan Beatrice, Berneanu Mihai, Pană Teodor, Lascu Andrei, Burtea Andrei, Marin Yanis, Sandu Mihnea-Ionuț, Croitoru Maria Alexandra și Cauteș Ștefan-Gabriel.

Performanța de la mondiale vine după ce, în luna martie 2026, echipa 'Velocity' a câștigat Campionatul Internațional FTC desfășurat la Cesenatico (Italia), unde a obținut locul I în meciurile de calificare, în competiție cu 37 de echipe din 16 țări, și a fost distinsă cu Design Award, premiu acordat pentru cel mai bun proces de proiectare inginerească a robotului.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru elevi. 

Nicușor Dan: ''România e mândră de voi!''

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat duminică elevii români din lotul de robotică care au participat la Campionatul Mondial "FIRST Tech Challenge" din Houston, SUA, şi au câştigat primele patru locuri ale competiţiei.

''Felicitări elevilor români din lotul naţional de robotică care au participat la Campionatul Mondial 'FIRST Tech Challenge' din Houston, SUA, şi au câştigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiţii internaţionale. Pe o parte dintre aceştia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timişoara şi am fost impresionat de energia şi creativitatea lor'', a scris el pe Facebook.

Acesta a trecut în revistă performanţa tinerilor.

* Echipa Velocity de la liceul "Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila a câştigat Campionatul Mondial "FIRST Tech Challenge"

* Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" din Buzău a câştigat locul al doilea

* Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti a câştigat locul al treilea

* Echipa AiCitizens de la Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" din Focşani a câştigat locul al patrulea.

''România e mândră de voi!'' - a fost mesajul şefului statului.

Sursa: Agerpres

Etichete: braila, robotica, campionat mondial, SUA, nicusor dan,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
FOTO Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Citește și...
iLikeIT
Inteligența artificială ucide arta și elimină omul din creația muzicală. Platformele de streaming, inundate cu ”lăturile IA”

Inteligența artificială a început să cânte în căștile noastre, la radio - se aude și-n cafenele, baruri și restaurante. E deja cam pe peste tot. Iar fanii nu știi dacă să aplaude sau să arunce cu roșii. 
iLikeIT
iLikeIT. Emisiunea integrală din 2 mai 2026

iLikeIT. Emisiunea integrală din 2 mai 2026.
iLikeIT
Jocuri care costă sute de dolari pot fi luate gratuit. De 1 Mai, simulator de BBQ alături de prieteni

Cum putem lua jocuri gratuite care în mod normal costă bani? E 1 Mai, deci sigur trebuie să existe un joc de grătar. Există un simulator de BBQ. Este un joc care costă 79 de cenți și poate fi jucat cu prietenii.

Recomandări
Romania, te iubesc!
Microbuze școlare la prețuri duble, cumpărate din fonduri UE în comune din România. Cazul, investigat de Parchetul European

„Fonduri fără fond”, partea I. Școli noi, promisiuni mari și miliarde de euro puse pe masă. Uniunea Europeană a finanțat laboratoare digitale, campusuri pentru învățământ dual și microbuze electrice care să ducă elevii la cursuri.

Știri Actuale
Sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei, înainte de votul moțiunii de cenzură. Manifestanții îl susțin pe Bolojan

Persoane de toate vârstele, inclusiv familii cu copii, s-au adunat, duminică seară, în Piaţa Victoriei, la o manifestaţie de susţinere a premierului Ilie Bolojan. 

Stiri Sport
Inter Milano – Parma, AZI, de la ora 21:45. Cristi Chivu și „nerazzurri”, la un punct distanță de titlu în Serie A

Inter Milano poate deveni, duminică, campioană în Serie A 2026 în meciul cu Parma. Echipa lui Cristian Chivu are nevoie de un egal după Napoli – Como 0-0. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Mai 2026

30:07

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fonduri fără fond

42:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

23:13

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 12

22:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Aston Villa - Tottenham se joacă ACUM pe VOYO: colegii lui Drăgușin fac show în meciul „supraviețuirii“

Sport

Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, acum pe Sport.ro | Ocazii mari de ambele părți