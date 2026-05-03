Echipa Velocity din Brăila a câștigat Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: ''România e mândră de voi!''

Potrivit datelor competiției, în prima zi, echipa a înregistrat trei victorii din cinci meciuri, cele două înfrângeri fiind cauzate de probleme tehnice ale robotului. Membrii echipei au remediat rapid defecțiunile, iar în ziua a doua au revenit în competiție cu un robot optimizat, obținând alte trei victorii și calificându-se în fazele eliminatorii.

'Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România', a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu, citat de pagina de Facebook a Asociației Părinților Elevilor Colegiului Național 'Gheorghe Munteanu Murgoci'.

Elevii brăileni au obținut titlul mondial după un parcurs marcat de probe tehnice dificile și meciuri decisive, reușind să se impună în fața celor mai bune echipe de robotică din lume.

În playoff, 'Velocity' a format o alianță cu echipa Exodus 30030 din Texas, colaborare care s-a dovedit decisivă, cele două echipe câștigând meciurile cu scoruri ridicate, inclusiv un rezultat record al diviziei Lovelace.Echipa 'Velocity' este coordonată de prof. Paul Pruș, iar din echipa brăileană fac parte elevii Filip Neațu, Dennis-Gabriel Racoviță, Pîrvu Alecsandra - Flavia, Tudor Iulia, Prodan Dragoș, Gălbinaș Andreea Cristina, Pavel Bogdan-Cristian, Bănică Alexandru Ioan, Tudor Laura, Mototolea Luca-Andrei, Dan Victor, Toma Irina, Tutulan Beatrice, Berneanu Mihai, Pană Teodor, Lascu Andrei, Burtea Andrei, Marin Yanis, Sandu Mihnea-Ionuț, Croitoru Maria Alexandra și Cauteș Ștefan-Gabriel.

Performanța de la mondiale vine după ce, în luna martie 2026, echipa 'Velocity' a câștigat Campionatul Internațional FTC desfășurat la Cesenatico (Italia), unde a obținut locul I în meciurile de calificare, în competiție cu 37 de echipe din 16 țări, și a fost distinsă cu Design Award, premiu acordat pentru cel mai bun proces de proiectare inginerească a robotului.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru elevi.

Nicușor Dan: ''România e mândră de voi!''

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat duminică elevii români din lotul de robotică care au participat la Campionatul Mondial "FIRST Tech Challenge" din Houston, SUA, şi au câştigat primele patru locuri ale competiţiei.

''Felicitări elevilor români din lotul naţional de robotică care au participat la Campionatul Mondial 'FIRST Tech Challenge' din Houston, SUA, şi au câştigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiţii internaţionale. Pe o parte dintre aceştia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timişoara şi am fost impresionat de energia şi creativitatea lor'', a scris el pe Facebook.

Acesta a trecut în revistă performanţa tinerilor.

* Echipa Velocity de la liceul "Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila a câştigat Campionatul Mondial "FIRST Tech Challenge"

* Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" din Buzău a câştigat locul al doilea

* Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti a câştigat locul al treilea

* Echipa AiCitizens de la Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" din Focşani a câştigat locul al patrulea.

''România e mândră de voi!'' - a fost mesajul şefului statului.