În cadrul unei discuții cu jurnaliștii, Peskov a confirmat că Trump i-a spus lui Putin, în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi, că încheierea acordului de pace cu Ucraina este un „concept vag”.

Cu toate acestea, el a menționat că obiectivele „operațiunii militare speciale” vor fi îndeplinite cel mai bine printr-un acord pașnic. Peskov a adăugat că discursul lui Putin din cadrul paradei de Ziua Victoriei, din 9 mai, va fi „foarte important”, scrie agenția de știri Baha.

Altfel, o decizie a unei eventuale participări a preşedintelui rus Vladimir Putin la un summit G20 în Statele Unite - prevăzut în decembrie -, la care Rusia a anunţat miercuri că a fost invitat, nu a fost încă luată, anunţă joi preşedinţia rusă, relatează AFP.

Un adjunct al ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Aleksandr Pankin, anunţa miercuri, citat de agenţiilor ruse de presă, că Rusia a fost invitată să participe la acest summit ”la cel mai înalt nivel”.

Statele Unite deţin în acest an preşedinţia rotativă a G20 - un forum de cooperare economică între principalele ţări dezvoltate şi emergente din lume.

Summitul G20 urmează să se desfăşoare în complexul unui teren de golf al familiei lui Donald Trump la Miami, în Florida.

”Nicio decizie de acest fel nu a fost luată încă, însă Rusia a participat la fiecare summit la un nivel adecvat”, a declarat joi, într-un punct de presă zilnic, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Odată cu apropierea summitului, se va lua o decizie privind formatul participării noastre”, a adăugat el.

Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat internaţional de arestare cu privire la ”crima de război” a deportării unor copii ucraineni, nu a asistat la precedentul summit G20, la Johannesburg, în noiembrie 2025, informează News.ro.