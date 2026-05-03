Surse au declarat pentru BBC că a fost vorba de o măsură de precauție pentru fostul antrenor al echipei Manchester United, în vârstă de 84 de ani, și nu de o situație de urgență.

Ferguson, care a antrenat echipa Manchester United timp de 27 de ani, într-o perioadă de glorie, urmărește meciurile clubului din loja conducerii.

Ferguson a suferit o hemoragie cerebrală în 2018, care l-a dus în stare critică. Trei ani mai târziu, el a vorbit în detaliu despre recuperarea sa.

Duminică, cu câteva ore înainte de începerea meciului, a fost fotografiat alături de invitați la stadion. Ulterior, Ferguson a fost transportat cu ambulanța de la Old Trafford la spital.

Oficialii clubului sunt optimiști că Ferguson va fi în curând suficient de bine pentru a se întoarce acasă.