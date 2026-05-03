Cel din Slatina-Timiș, anunțat vineri, se manifestă într-o zonă extrem de greu accesibilă și s-a extins pe aproximativ 70 de hectare. Incendiul de la Armeniș a cuprins aproximativ 20 de hectare. În ambele situații, forțele de intervenție de la sol sunt ajutate de un elicopter care aruncă apă.

La Slatina-Timiș, incendiul izbucnit în zona Ilova, pompierii acționează, duminică, pentru a treia zi consecutiv pentru stingerea focarelor care s-au extins pe o suprafață de aproximativ 70 de hectare. Intervenția la sol este foarte dificilă, având în vedere terenul accidentat, care nu permite deplasarea în zonă a autospecialelor cu apă și spumă. Astfel încât, pentru a doua zi consecutiv, un elicopter Black Hawk aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI aruncă apă din aer, cu ajutorul sistemului Bambi Bucket.

Un al doilea incendiu de vegetație uscată și fond forestier a izbucnit, duminică după-amiază, tot în Caraș-Severin, pe raza comunei Armeniș, unde focul s-a extins pe o suprafață estimată la aproximativ 20 de hectare.

La locul intervenției din Armeniș acționează un echipaj format din patru pompieri militari din cadrul Detașamentului Caransebeș, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și reprezentanți ai Ocolului Silvic. Și la Armeniș se intervine din aer, cu elicopterul.

Până la ora transmiterii acestei știri, elicopterul Black Hawk a realizat 25 de aruncări de apă cu sistemul Bambi Bucket, dintre care 18 în zona Ilova și șapte în zona Armeniș.

„Intervențiile se desfășoară în condiții dificile, pe teren accidentat, iar forțele angrenate, atât terestre, cât și aeriene, depun eforturi susținute pentru limitarea și lichidarea incendiilor”, transmit oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin.